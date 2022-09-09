英國王室大洗牌！新繼位順序曝光　23位繼承人「最小才1歲」

記者葉睿涵／綜合報導

英女王伊莉莎白二世8日駕崩，兒子查爾斯王儲繼位成為英國國王查爾斯三世（King Charles III），也讓王室的繼承順位大洗牌。CNN根據英國王室的族譜，整理了23位繼承人的繼位順序，其中最小的莉莉貝和盧卡斯·廷德爾只有1歲。

▲英女王伊莉莎白二世去世後，兒子查爾斯自動繼位成為新一任國王。（圖／路透）

查爾斯三世

出生日期：1948年11月14日

3歲起就成為王位繼承順位一號的查爾斯，曾當過70年的「太子」，因此被人形容為「等了一輩子王冠」，也有人戲稱他為「待機時間最長的王儲」。過去有報導透露，查爾斯是一個十分感性的人，他熱愛藝術，擅長畫山水風景畫，而他最被人津津樂道的莫過於與黛安娜王妃和卡蜜拉「剪不斷理還亂」的2段婚姻。查爾斯與黛安娜王妃育有威廉和哈利2個兒子。

▲新任王儲威廉王子，和其妻子凱特王妃深受英國民眾喜愛。（圖／路透）

英國王位繼承人 #1 威廉王子

出生日期：1982年6月21日

在查爾斯繼位後，他和黛安娜王妃的長子威廉，就自然成為了英國王位繼承人順位一號。今年38歲的威廉王子，是王室成員中學歷最高的一位，他擁有文學碩士的文憑，並曾於2006年至2013年間在軍隊服役。

▲英女王曾在閱軍時，朝隊伍中的孫子威廉王子使眼色，顯示其逗趣一面。（圖／路透）

他與妻子凱特王妃有3個小孩，分別是9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主以及2歲的路易王子，而這3位王子公主的出生，都直接影響了之後的王位繼承順序。此前也曾有傳言指出，伊莉莎白女王曾考慮越過查爾斯，直接讓威廉王子繼位。

▲喬治王子，照片為母親凱特王妃所攝。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

英國王位繼承人 #2 喬治王子

出生日期：2013年7月22日

目前和父母、弟妹一同住在距離倫敦約40公里的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）的喬治王子，如今成為了英國王位繼承順位的第二人。在女王病逝當天早上，喬治王子剛與父母一同牽手到位於伯克郡郊區的新學校「蘭布魯克學校」（Lambrook School）報到，準備迎接新學年的開始。

▲英女王逝世當天早上，威廉王子一家5口還一起開心牽手上學。（圖／路透）

英國的王室成員在傳統而言並沒有姓氏，但女王1960年代在樞密院宣布，君主沒有稱號的的男性後代未來可使用「蒙巴頓-溫莎」（Mountbatten-Windsor）為姓氏。儘管喬治王子已有王子封號，不過他在學校會和他爸爸和叔叔在求學時期一樣，以爸爸的稱號作為姓氏，簡單來說，他在學校將被稱為「喬治·劍橋」。

▲夏綠蒂公主，照片為母親凱特王妃所攝。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

英國王位繼承人 #3 夏綠蒂公主

出生日期：2015 年5月2日

王位第3順位繼承人是目前繼承順位排名最靠前的女性，夏綠蒂公主。公主的名字「夏綠蒂」（Charlotte），取自爺爺查爾斯（Charles）的女性形式，而這位公主過去也曾被王室工作人員爆料，稱她為最像伊莉莎白女王的公主。

2011年，為了樹立性別平等的觀念，英國廢除了男性子嗣在繼承順序上擁有「優先特權」的規定，讓2013年後出生的王室子嗣在繼承王位上都有相當機會，而夏綠蒂公主的叔叔哈利王子受影響最大，導致他的繼承順位直線下降。

▲路易王子，照片為母親凱特王妃所攝。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

英國王位繼承人 #4 路易王子

出生日期：2018年4月23日

威廉王子的老么路易王子是英國王位的第四順位繼承人。在他出生之時，距離叔叔哈利王子和梅根2018年的婚禮前幾週，曾短暫地搶走了一對新人的風采。

▲哈利王子與妻子梅根目前已離開王室。（圖／路透）

英國王位繼承人 #5 哈利王子

出生日期：1984年9月15日

繼承順位排名第五的哈利王子，和哥哥一樣，也曾在軍隊服役。他甚至還曾在2007年和2012年前往阿富汗出任務。2020年年初，哈里王子宣布放棄殿下頭銜退出王室，其榮譽軍銜也在不久後被取消。不過，哈利與妻子梅根仍持續以「公爵夫婦」的名義在外活動，並多次製造爆炸話題，是英國王室相當頭疼的人物。

▼英女王也曾在閱軍時，與隊伍中的孫子哈利王子相視一笑。（圖／路透）

Prince George will kill billions pic.twitter.com/u7qrA79M02 — Ogre (@Ogrepilled) September 9, 2022

英國王位繼承人 #6 亞契（Archie）

出生日期：2019年5月6日

英國王室的第六位繼承人是哈利與梅根的長子亞契。這名年僅3歲的小孩，打破了英國的歷史，成為王室的第一位混血兒。亞契此前未獲任何封號，因此一直以「亞契·蒙巴頓-溫莎」為名，此事也讓母親梅根耿耿於懷。不過，在爺爺查爾斯繼位後，作為孫輩的亞契，有可能會被爺爺賜予王子殿下的封號。

▲哈利王子之前曾曝光一家4口的全家福，照片中他正抱著亞契，而梅根則將莉莉貝舉高。（圖／翻攝自推特）

英國王位繼承人 #7 莉莉貝（Lilibet）

出生日期：2021年6月4日

哈利與梅根的長女莉莉貝，是英國王位的第七順位繼承人。由於哈利與梅根在她出生前便已離開王室，因此出生於美國加州的莉莉貝，是在海外出生順位最高的王位繼承人。莉莉貝特別的名字取自於她的曾祖母伊麗莎白二世，因為「莉莉貝」其實是女王的小名，而她的中間名（middle name）則是為了向祖母黛安娜王妃致敬。

▲安德魯王子是令女王頭疼的孩子。（圖／路透）

英國王位繼承人 #8 安德魯王子

出生日期：1960年2月19日

安德魯王子是伊莉莎白女王的次子，但卻是英國公認「長不大的孩子」。他經常以各種名義向女王媽媽要錢，還頻頻惹出性醜聞、金錢糾紛等問題，導致安德魯王子不得不宣布暫停公務和辭去公職，今年1月更因此被王室收回軍階、公職、皇家慈善贊助人身份及「殿下」之稱。儘管如此，安德魯王子仍保有王子和繼承人的身份，而他一對女兒的繼承權也未被剝奪。

The British Royal family tree pic.twitter.com/tp9tyXF0EL — The WarLord (@MaestroP18) September 8, 2022



英國王位繼承人 #9 碧翠絲公主

英國王位繼承人 #10 西耶娜·伊莉莎白

英國王位繼承人 #11 尤金妮公主

英國王位繼承人 #12 奧古斯特·布魯斯班克

英國王位繼承人 #13 愛德華王子

英國王位繼承人 #14 詹姆士

英國王位繼承人 #15 路易絲

英國王位繼承人 #16 安妮長公主

英國王位繼承人 #17 彼得·菲利浦斯

英國王位繼承人 #18 薩凡娜·菲利浦斯

英國王位繼承人 #19 艾拉·菲利浦斯

英國王位繼承人 #20 扎拉·廷德爾

英國王位繼承人 #21 米亞·廷德爾，

英國王位繼承人 #22 雷娜·廷德爾

英國王位繼承人 #23 盧卡斯·廷德爾