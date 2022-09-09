英國女王96歲傳奇一生　君主形象深植民心！少女青澀模樣曝光

▲英國女王伊莉莎白二世8日辭世。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於8日辭世，享耆壽96歲，自1953年她登基至今逾70年，成為世界歷史上在位時間最長的女性君主。身為父親喬治六世的長女，她從小就活在聚光燈下，成為王位繼承人、結婚，再到英國在位時間最久的君王，以下《ETtoday新聞雲》為您回顧英國女王一生的重要時刻。

▲英國約克公爵和公爵夫人與他們的小女兒伊莉莎白公主（後來的伊莉莎白二世女王）。（圖／達志影像／美聯社）

本名伊莉莎白•亞歷山德拉•瑪麗（Elizabeth Alexandra Mary）的英國女王1926年4月21日於英國伯克利廣場（Berkeley Square）附近一所房屋中出生，是約克公爵阿爾伯特（後來的國王喬治六世）與妻子伊麗莎白•鮑斯-里昂夫人的第一個子嗣。

▲父親喬治六世登基國王，伊莉莎白公主（左前）成為王位推定繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

1936年愛德華八世退位後，伊莉莎白的父親成為喬治六世國王，她也成為王位推定繼承人。上圖為1937年5月18日喬治六世國王（右）的加冕儀式，當時11歲的伊莉莎白公主站在前排左方，與父母和妹妹一同接受大眾致敬。

▲1940年14歲的英國女王伊莉莎白二世（右）和妹妹瑪格莉特（左）首次發表廣播演說。（圖／達志影像／美聯社）

第二次世界大戰期間，伊莉莎白和妹妹瑪格莉特被疏散到溫莎。上圖為1940年10月22日她與妹妹在英國廣播公司（BBC）的兒童時段向全國發表3分鐘廣播演說。

▲伊莉莎白公主正在學習駕駛救護車。（圖／達志影像／美聯社）

1945年二戰即將結束前，年輕的伊莉莎白公主曾短暫加入婦女輔助領土服務隊（ATS）學習駕駛救護車與卡車。

▲英國女王伊莉莎白二世和菲利浦親王在1947年結婚。（圖／達志影像／美聯社）

1947年，她嫁給了遠房表親菲利普蒙巴頓（Philip Mountbatten），後者在大婚前被國王喬治六世授予「殿下」稱號，並冊封為愛丁堡公爵。

▲英國女王慶祝結婚70周年時，王室公布家庭合影，查爾斯王儲與安妮長公主被抱在父母懷中。（圖／達志影像／美聯社）

伊莉莎白與菲利普1948年11月14日迎來第一個孩子查爾斯（Charles III），後又在1950年8月15日生下安妮長公主（Anne, the Princess Royal）。

▲伊莉莎白二世1952年出訪海外突聞父親駕崩噩耗，立刻搭機趕回家中。（圖／達志影像／美聯社）

1951年後喬治六世身體狀況欠佳，伊莉莎白公主開始代替父親出席公開場合，和菲利普一起出訪海外，1952年2月6日兩人訪問肯亞期間喬治六世駕崩，她立刻搭機趕回家中，年僅25歲的伊莉莎白二世登基為新的英國女王。

▲▼英國女王伊莉莎白二世在1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

1953年6月英國女王伊莉莎白二世在西敏寺教堂接受加冕，並與丈夫愛丁堡公爵一起站在白金漢宮的陽台上，向人群揮手致意。

▲英國女王伊莉莎白二世1969年7月1日為她的兒子查爾斯王子加冕，愛丁堡公爵菲利普親王坐在右邊。（圖／達志影像／美聯社）

英國女王1969年7月在卡納芬城堡（Caernarfon Castle）的威爾斯親王的授職儀式上，為長子查爾斯加冕。儘管查爾斯王子9歲時就獲得頭銜，但女王堅持要等到他完全理解頭銜的意義後再舉行儀式，在女王8日辭世後查爾斯已繼位成為國王。

▲1977年英國女王出席西敏寺舉行的植樹儀式上，當年是她登基25周年的銀禧紀念。（圖／達志影像／美聯社）

英國女王慶祝登基25周年的銀禧紀念日，在全國遊巡時受到群眾熱烈歡迎，隨後在她的第一次禧年之旅離開倫敦，訪問了澳洲和紐西蘭等地。

▲1987年的英國女王伊莉莎白二世與黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲1997年9月5日伊莉莎白二世女王和菲利普親王在白金漢宮外參觀為紀念威爾斯王妃黛安娜而放置的大量鮮花。（圖／路透）

女王的長子查爾斯1981年與黛安娜結婚，兩人離婚前育有威廉與哈利2個兒子。直到1997年，黛安娜王妃在巴黎死於一場車禍，女王因未在公共場合露面而受到批評。最終，她前往白金漢宮外的悼念場所，並進行一次全國直播。

▲1992年11月20日晚間溫莎城堡一座私人教堂發生火災，造成數百萬英鎊的損失。隔天，女王在消防員的護送下，查看被大火燒毀的溫莎城堡。（圖／路透）

英國女王曾在聖誕致辭中表示，1992年是她的「恐怖之年」（annus horribilis），在這一年裡她的3名孩子婚姻破裂，溫莎城堡發生火災，女王對此深感悲傷。

▲1995年5月8日英國倫敦舉行的歐戰勝利紀念日50周年紀念活動，女王伊莉莎白二世陪同母親伊莉莎白王太后向人群揮手致意。（圖／路透）

▲2002年4月5日，在前往英國倫敦市中心西敏寺大廳的儀式遊行中，女王看著護柩者抬著太后的靈柩。（圖／路透）

女王在2002年面臨妹妹瑪格莉特公主和母親伊莉莎白王太后的相繼離世，2次噩耗僅相隔7周。

▲2016年6月11日，女王與丈夫菲利普親王、長孫威廉王子等王室成員一起參加了她的90歲大壽官方慶祝儀式。（圖／達志影像／美聯社）

英國女王在2015年9月9日英國夏令時間下午5點30分，在位時間超過23226天16小時又約30分鐘，超越了她的外高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）在位的63年7個月。2016年6月11 日，英國王室為她舉行90歲大壽慶祝派對。

▲英國女王生前最愛的一張與菲利普親王的合照。（圖／翻攝自推特／@RoyalFamily）

▲女王2021年4月17日一身黑出席菲利普親王葬禮。（圖／路透）

女王的丈夫菲利普親王於2021年4月9日辭世，享耆壽99歲。他在女王身邊陪伴了60多年的時光，最近還歷經新冠肺炎大流行。女王獨自出席葬禮，一身黑禮的穿著看著護柩者抬著棺木進入聖喬治教堂，畫面引起數千萬家庭的鼻酸與共鳴。

▲英國女王與丈夫菲利普親王間隔1年多相繼離世，留有4個孩子、8個孫子和12個曾孫。（圖／翻攝自Facebook／TheBritishMonarchy）

▲2015年6月24日，英國女王伊莉莎白二世抵達柏林貝爾維尤宮，參加時任德國總統約阿希姆•高克（Joachim Gauck）的官方國宴。（圖／路透）

美聯社評論，英國在位時間最長的君主伊莉莎白二世，在這個動盪世紀的大部分時間裡，她一直是穩定的磐石。白金漢宮2022年9月8日在一份聲明中宣佈了女王駕崩離世的消息，享耆壽96歲。