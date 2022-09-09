2天前才見女王！英相特拉斯議場邊「被遞紙條」告知病危　畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

英國新任首相特拉斯（Liz Truss）6日接受女王任命、組建新內閣，但8日在下議院接受首次質詢時，卻被遞紙條告知陛下正在接受醫療監督（medical supervision）的消息。她不顧台上還在辯論，反覆閱讀紙條，甚至直接側身面對財政大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）討論情勢，看起來相當擔憂。

特拉斯接獲消息後，在場議員也紛紛傳閱紙條，眾人交頭接耳，表情凝重。當時，工黨黨魁斯塔默（Sir Keir Starmer）正在針對能源價格發言，不久後，他似乎已從副手雷納（Angela Rayner）那裡得知此事。而下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）也正式打斷議程，宣布女王病危消息。

▲特拉斯得知女王病危，看起來相當擔憂。（圖／翻攝YouTube）



特拉斯不久後聲明，「針對白金漢宮在午餐時間公布的消息，整個國家都深感擔憂。我與全英國人民的心，都與女王陛下及其家屬同在。」唐寧街當時表示，首相沒有計畫在9日或10日前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）探望女王，而是留在倫敦參加一系列會議，未料幾小時後就傳出女王駕崩的消息。

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌 計程車司機自發列隊致敬