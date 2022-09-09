英國女王私下超幽默！購物被說「長得像女王」　她靈機一動回這句

▲英國女王經常在公開場合露出微笑。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日過世。回顧她的一生，作為英國一國之君，生活中充滿著許多莊嚴的時刻，但私下的她擁有輕鬆的一面，在某次外出購物時被店員說「妳長得像女王」，幽默回了一句「那我就放心了」。

BBC中文網報導，依據多名專家學者的說法，女王在精心安排的公開活動中，不苟言笑，很嚴肅看待自己的工作，儘管作為女王位高權重，但她完全沒有自大、目中無人等這些缺點，對於小小挫折一笑置之，繼續堅持。英國歷史學家和作家塞爾登（Anthony Seldon）說，「一個關鍵特質就是她並不把自己看得多了不起，這對她作為女王的成功起到重要幫助。」

Netflix電視劇《王冠》（The Crown）的歷史顧問萊西透露，女王私底下善於很會模仿，善於運用各種腔調與不同的說法方式，包括政治人物、宗教領袖等，且擁有幽默感。他舉例，某次一位政治人物與女王會面時，手機突然響起，讓他感到相當不好意思並關手機，結果女王開玩笑說「我希望那不是什麼重要人物」。

女王私下擁有輕鬆幽默的一面，讓她有一個紓解壓力的渠道。哈利王子曾提及，女王最優質的人格特點，就是非常好的幽默感。

▲哈利王子曾提及，女王最優質的人格特點，就是非常好的幽默感。（圖／路透）

作者凱倫·杜比（Karen Dolby）指出，某次女王在蘇格蘭王室居住地巴爾莫勒爾（Balmoral）巧遇一群美國觀光客，當時正好下著雨，女王全身包裹嚴實，身旁跟著一名隨從。但這群觀光客並沒有認出女王，還問她有沒有看過女王，女王當時回答「沒有」，但指著身旁的隨從說「但是他有」。

女王也曾經私下到諾福克（Norfolk）購物，當時店員對她說「妳看起來就像女王」，外傳女王當時回了一句「那我就放心了」。

另外塞爾登也透露，若女王身旁有人感到侷促不安，她很快就會發現，而無論如何都能在生活中體會趣味的能力，有助於她理解人民的感受。女王用幽默感化解緊張、用笑紓壓，她曾於1991年聖誕致詞針對自身幽默感做出完美詮釋，「別把自己太當回事，沒有人是完全的智者」。

▼英國女王伊莉莎白二世8日逝世，享耆壽96歲，（圖／CFP）

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