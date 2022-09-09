不只在英國是女王！她還擁14國女王頭銜　大英國協未來備受考驗

▲英國女王伊莉莎白二世駕崩，大英國協未來恐將面臨重重困難。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日駕崩，享耆壽96歲。伊莉莎白二世既是英國的國家元首、同時也是其他14個君主立憲國的國家元首。雖然查爾斯在女王駕崩後繼位為英國國王，不過由56個會員國所組成的「大英國協」、以及英國以外的14個君主立憲國所組成的「大英國協王國」未來恐面臨考驗，尤其是加勒比海地區質疑查爾斯做為國家元首的地位，紛紛推動將國體改為共和制。

大英國協（Commonwealth of Nations）目前是由56個主權國家所組成的國際互助組織，而非統一聯邦或邦聯，無權約束旗下任何成員國內政，成員國多由英國前殖民地、自治領所組成。二戰結束，大英帝國逐漸瓦解，大部份成員都已經在去殖民風潮影響下成為獨立國家，英國為了維繫和前殖民地之間的外交影響力，才決定聯合印度、澳洲、紐西蘭、南非等成立大英國協。

1949年4月，在簽署《倫敦宣言》之後，英屬（British）一詞從國協頭銜中刪除，反映其非殖民化的本質。原本所有大英國協的成員國必須以英國軍主做為其國家元首，不過為了能夠讓印度加入大英國協，大英國協在宣言中開創先例，允許修憲成為共和制的國家加入，迄今為止54個成員國為共和制，只有15個成員國以英國君主為國家元首，因此被稱為大英國協王國。

15個成員國包括英國、安地卡及巴布亞、澳洲、巴哈馬、貝里斯、加拿大、格瑞那達、牙買加、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁、索羅門群島、吐瓦魯等。

因此，英國女王伊莉莎白二世不單單是英國君主、英國元首，她還身兼加拿大女王、澳洲女王、紐西蘭女王、安地卡及巴布達女王、巴布亞紐幾內亞女王等，且由於女王長年待在英國，因此在其他國家多半會派駐由女王親自授權的總督，在該國作為君主的授權代表。

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

不過，隨著伊莉莎白二世的駕崩，大英國協的命運恐將迎來轉變！根據《路透社》，雖然牙買加決定為女王哀悼、安地卡及巴布達總理則下令在女王下葬當天降半旗，但其他加勒比海地區的前殖民地卻開始質疑查爾斯三世做為英國國王、大英國協元首的身份，當地政商界人士再度呼籲應取消查爾斯三世的國家元首地位。

報導預估，查爾斯繼位為英國國王後，恐怕將會激起加勒比海地區先後向英國要求賠款的聲浪。英國王位繼承人威廉王子今年3月前往貝里斯、牙買加、巴哈馬群島進行為期8天的訪問，此行主題便是針對奴隸制做出道歉和賠款。

巴哈馬國家款委員會主席坎貝爾（Niambi Hall-Campbell）曾於8日表示，「隨著君主制角色改變，我們希望這可以成為推動本地區賠款討論的一個機會。」

坎貝爾指出，去年巴貝多（Barbados）共和國成立之際，查爾斯曾在象徵英國統治宣告結束的儀式上，坦承了「令人髮指的奴隸制暴行」。她期盼，查爾斯三世未來能以「時代要求的正義」領導國家，而這正義指的便是補償性正義。

牙買加政府則於去年宣布，計畫向英國要求針對過去強迫60萬名非洲人在甘蔗和香蕉園工作的暴行做出長賠償，因為該暴行為英國奴隸主創造財富。

另外，來自巴貝多的加勒比和平融合運動（Caribbean Movement for Peace and Integration）秘書長丹尼（David Denny）則表示，「無論是誰接下了（國王）這一職位，都應該要求王是向非洲人民支付賠償。我們都應該致力於，讓王室不再是我們的國家元首。」

根據一項調查，牙買加高達56%的民眾支持取消英國君主作為牙買加的國家元首地位。