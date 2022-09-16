英女王國葬19日舉行「習近平受邀」　料出席可能性不高

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



文／中央社記者邱國強北京16日電

英國19日將為已故女王伊麗莎白二世舉行國葬，不少全球政治領袖將出席。美媒報導，中國國家主席習近平也在受邀之列，但預料他出席的可能性不高，副主席王岐山出席的機率較大。

伊麗莎白二世的靈柩，目前停放在英國國會西敏廳供民眾24小時瞻仰，預定19日移靈至西敏寺舉行國葬儀式，隨後轉往溫莎堡安葬。綜合外電報導，目前已知美國總統拜登、日本天皇明仁等多國元首及政治領袖，將出席這場國葬儀式。

至於中國方面，自由亞洲電台報導，在英國方面發函邀請的500名外國政要中，習近平名列其中。不過，中國官方並未證實這一消息，中國外交部發言人毛寧14日曾就中方是否派員參加伊麗莎白二世的國葬表示，中方正「積極考慮派高級別代表團」出席這場國葬，並將適時發布有關訊息。

對於毛寧這一說法，外界認為，習近平可能不會出席，但會指派其他正國級的領導人出席。而南華早報15日報導，據外交管道透露，中國方面將指派國家副主席王岐山擔任中方代表，出席伊麗莎白二世的國葬。然而，中方到目前為止，仍未公布相關訊息。

在伊麗莎白逝世後，除習近平及中國國務院總理李克強先後發出唁電致哀外，王岐山12日即代表中方前往英國駐中國大使館弔唁，並推崇伊麗莎白二世是首位訪中的英國君主，既是中英關係發展的推動者和貢獻者，也是為中英關系的發展作出積極貢獻。

▲英國女王伊莉莎白二世的靈柩在西敏廳民眾瞻仰。（圖／路透）



香港時事評論員劉銳紹表示，習近平正出訪哈薩克和烏玆別克，接下來便要返國準備10月中登場的中共20大，時程緊迫，不出席伊麗莎白二世國葬可以理解；另一個原因則是屆時西方國家元首雲集，在目前中國與西方國家關係敏感的情況下，習近平缺席這場國葬，也有避免尷尬的考量。

劉銳紹指出，中方派遣王岐山出席國葬，應是考慮到「眼前很多的政治需要」。而王岐山出席雖不是最高規格，但身為中國國家副主席即負責禮儀外交工作，由他來代表習近平出席是合適人選，同時也符合當前的中英關係情況。屆時還可注意王岐山赴英國期間，除了代表中國吊唁外，是否會代表習近平向英方傳話。

對於習近平受邀出席女王國葬，多名曾被中國制裁、立場反中的英國保守黨議員感到不滿。前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）表示，中國有大量侵犯人權的行徑，包括種族滅絕、破壞教堂和迫害基督徒等，但為何英國可以拒絕俄羅斯、緬甸等國派代表出席女王國葬，對中國卻做不到。

另一名保守黨議員勞頓（Tim Loughton）則同時向英國上下議院議長發信，要求拒絕中方官員進入國會參加國葬。他表示，難以想像中國官員在女王國葬期間與其他國家人士平起平坐。

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