英國天空出現神秘雲朵…民眾路過驚喊：是女王！　招牌帽子超明顯

▲英國小鎮的天空上出現類似女王模樣的雲朵。（圖／翻攝自Facebook／Leanne Bethell）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於8日辭世，享耆壽96歲。在女王去世之前，白金漢宮前竟然出現了雙道彩虹，讓聚集在現場的民眾驚訝不已。另一名英國女子則在臉書曝光一張雲朵的照片，天空中的雲彷彿像是戴著帽子的女王，更有網友貼出另一張雲圖，像極了女王的側臉，還戴著珍珠耳環的模樣。

▲英國小鎮的天空上出現類似女王模樣的雲朵。（圖／翻攝自Facebook／Leanne Bethell）

住在西米德蘭茲郡（West Midlands）特爾福德鎮（Telford）的貝瑟爾（Leanne Bethell）8日晚間7時30左右準備開車返家，結果朋友突然指著車窗外大喊，「我的老天啊！」結果她抬頭一看，一大朵飄在空中的雲，就像是戴著帽子的伊莉莎白女王。還有網友貼出另一張雲圖，雲朵的模樣就像是女王的側臉，戴著她的招牌帽子和珍珠耳環。

▲白金漢宮前出現彩虹。（圖／路透社）



女王的驟逝讓英國民眾深受打擊，網友們也紛紛留言哀悼，「這是來自天上的信號，女王真的離開我們了」、「女王為我們奉獻出她的生命，我對此致上最高敬意，也希望她安息」、「謝謝她離開後依舊守護著我們」、「再見了女王！」

女王的國葬將於離世後第10天於倫敦西敏寺舉行，女王將安葬喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），長眠於父親喬治六世及去年4月去世的菲利普親王（Prince Philip）身旁。

►英國進入哀悼期！女王逝世「10天計畫」啟動 將開放瞻仰遺容3天

►英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念 執行長庫克：致上最高敬意

►白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌 計程車司機自發列隊致敬

►各國領導人哀悼伊莉莎白二世！拜登下令降半旗 加總理哽咽

►來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴 妻子梅根未同行

►伊莉莎白二世超仙黑袍登《時代》最新封面！ 多國領袖回應曝