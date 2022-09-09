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英國天空出現神秘雲朵…民眾路過驚喊：是女王！　招牌帽子超明顯

▲▼英國小鎮的天空上出現類似女王模樣的雲朵。（圖／翻攝自Facebook／Leanne Bethell）

▲英國小鎮的天空上出現類似女王模樣的雲朵。（圖／翻攝自Facebook／Leanne Bethell）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於8日辭世，享耆壽96歲。在女王去世之前，白金漢宮前竟然出現了雙道彩虹，讓聚集在現場的民眾驚訝不已。另一名英國女子則在臉書曝光一張雲朵的照片，天空中的雲彷彿像是戴著帽子的女王，更有網友貼出另一張雲圖，像極了女王的側臉，還戴著珍珠耳環的模樣。

▲▼英國小鎮的天空上出現類似女王模樣的雲朵。（圖／翻攝自Facebook／Leanne Bethell）

▲英國小鎮的天空上出現類似女王模樣的雲朵。（圖／翻攝自Facebook／Leanne Bethell）

住在西米德蘭茲郡（West Midlands）特爾福德鎮（Telford）的貝瑟爾（Leanne Bethell）8日晚間7時30左右準備開車返家，結果朋友突然指著車窗外大喊，「我的老天啊！」結果她抬頭一看，一大朵飄在空中的雲，就像是戴著帽子的伊莉莎白女王。還有網友貼出另一張雲圖，雲朵的模樣就像是女王的側臉，戴著她的招牌帽子和珍珠耳環。

▲▼英國女王96歲逝世，白金漢宮前出現彩虹。（圖／路透社）

▲白金漢宮前出現彩虹。（圖／路透社）

女王的驟逝讓英國民眾深受打擊，網友們也紛紛留言哀悼，「這是來自天上的信號，女王真的離開我們了」、「女王為我們奉獻出她的生命，我對此致上最高敬意，也希望她安息」、「謝謝她離開後依舊守護著我們」、「再見了女王！」

女王的國葬將於離世後第10天於倫敦西敏寺舉行，女王將安葬喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），長眠於父親喬治六世及去年4月去世的菲利普親王（Prince Philip）身旁。

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