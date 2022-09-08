南消五大隊救災實力堅強　消友會力挺做後盾

▲南消五大隊救災實力堅強獲獎連連，台南市消防之友會第五辦事處薛文祥處長特對表現傑出消防人員進行慰勉獎勵，頒發加菜金及禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊轄內包含台南市人口最多的行政區，亦有面積廣闊的偏鄉地區，各種場所類型皆有，且用途複雜，因此救災救護勤務繁忙，舉凡建築物火災、山林火災、緊急救護、車禍救助、高低所救援、水域救援等等救援勤務都可能遇到，堪稱台南市最繁重之大隊。

第五大隊的消防人員要應變隨時可能遭遇到的突發狀況，而且各種狀況都可能遇到，因此第五大隊平時就勤於各種專業技能訓練，包括各級指揮官的指揮管理、火災搶救、緊急救護、電動車火災、高樓、化學工廠搶救，繩索救援等訓練，造就高效能的第五大隊消防團隊，面對隨時發生的各種災害都能進行應變處置。

內政部消防署於2022年8月於南投縣竹山訓練中心，舉辦「2022年車禍救援挑戰賽」，共計有10多組隊伍共同參與競賽盛事，台南市消防局即以第五大隊人員組成1隊參與競賽，參賽人員分別為黃中毅小隊長，隊員張文富、宋致昇、李忠穎、涂東祺、羅右昇、吳國禎、王健宇及林群祐，同大隊中另有蔡俊鴻、許竣瑭擔任教官指導，同仁們果然不負眾望，順利奪得「優勝隊伍」佳績。

無獨有偶，內政部消防署舉辦「2021年消防績優救護人員」表揚活動中，台南市消防局第五大隊的凃俊宇，去年一整年執行了800件以上的到院前緊急救護勤務，是六都執行急救送醫次數最多的緊急救護人員。

台南市消防之友會第五辦事處薛文祥處長特別於9月8日來到第五大隊，對於上述表現傑出的消防人員進行慰勉獎勵，頒發加菜金及禮券，藉此機會也表揚感謝第五大隊所有辛苦的消防人員。

市長黃偉哲表示，成功是留給準備好的人，搶救成功亦是留給平時準備充分的消防人員，台南近年產業大幅成長，人口不斷移入，面對的災害更加多元，將持續要求消防局強化相關訓練，以因應突發之狀況，也感謝消防之友會大力相挺辛苦的消防弟兄，讓消防弟兄有更堅強的後盾。

消防局李明峯局長表示，本次車禍救助參賽得獎及救護人員表揚證實了台南市消防局平時重視同仁的基礎技能養成，平時就需要做好各種準備，對於搶救技術、裝備器材、資料整備的持續精進及深化更是我們堅持的目標，希望能同時提升市民朋友及消防人員的安全。