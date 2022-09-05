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中秋佳節　南消加強宣導爆竹煙火使用安全

▲中秋節連假將屆，台南市消防局啟動稽查工作，並宣導業者勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以保障民眾爆竹煙火使用安全及杜絕非法製造及販售。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋節連假將屆，台南市消防局啟動稽查工作，並宣導業者勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以保障民眾爆竹煙火使用安全及杜絕非法製造及販售。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節連假將屆，爆竹煙火需求量驟增，為避免部分販賣場所可能販賣超量爆竹煙火，台南市消防局啟動稽查工作，並宣導業者勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以保障民眾爆竹煙火使用安全及杜絕非法製造及販售。

台南市長黃偉哲提醒民眾，在月圓人團圓的愉快心情下，會燃放爆竹以為慶祝，但若稍有不慎，轉瞬間極易釀成災害，更造成自己或他人的痛苦，如涉及民眾生命、財產的損失，除觸犯刑法公共危險罪吃上刑事官司外，還可能被告上糾纏不清的民事官司。中秋節烤肉賞月吃月餅當下，施放爆竹煙火一定要注意安全，應依其產品使用說明、警語及注意事項，並於戶外空曠處進行施放，開心過中秋。

▲中秋節連假將屆，台南市消防局啟動稽查工作，並宣導業者勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以保障民眾爆竹煙火使用安全及杜絕非法製造及販售。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局各大隊、各分隊加強轄內爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查工作，加強非法爆竹煙火場所查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示之合法爆竹煙火，及施放一般爆竹煙火應注意事項，並鼓勵民眾踴躍檢舉不法業者及非法爆竹煙火。

為保護兒童施放安全，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定：「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」違反者將處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。內政部亦公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲中秋節連假將屆，台南市消防局啟動稽查工作，並宣導業者勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以保障民眾爆竹煙火使用安全及杜絕非法製造及販售。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局呼籲民眾施放爆竹煙火應注意安全，小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同，共同營造安全快樂的中秋佳節。

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