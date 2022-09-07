四川強震增至72死！救援人員被要求「先做PCR再救人」網大呼荒唐

記者鄭思楠／綜合報導

四川省甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，截至9月6日21時，已造成72人遇難。災難發生後，各地救援力量紛紛趕到震區，全力投入抗震救災。沒想到，當地衛健委發了一則公告，要求救援人員在批准進入前「須持24小時內核酸檢測陰性證明」，讓網友看後大呼荒唐。

據《央廣網》報導，地震發生後，解放軍和武警部隊官兵迅速抵達災區全力抗震救災。截至昨天下午5點（6日17時），已出動2700餘人，累計轉移群眾3951人、救治傷患270餘人、醫療巡診1300人次、搶通道路2990餘公尺、搭建帳篷近1000頂、搬運物資293噸。

▲救援部隊做完核酸才能開始救援。（圖／翻攝自影片）

9月6日，甘孜州衛生健康委員會在微信公眾號發布了一份公告，其中第一條提到為做好疫情防控工作對於遭受災情的瀘定縣、海螺溝實施臨時管控，救援人員在批准進入前「須持24小時內核酸檢測陰性證明」、「健康碼綠碼」、「無風險城市旅居史」，並且還要在管控區入口處接受「落地檢」。該公告發佈單位為「甘孜州應對新冠肺炎疫情應急指揮部」。

一段來自抖音的影片也顯示，9月5日晚當一些消防官兵到達震區搶險救災前，需要先排隊做核酸後才能參與救援。影片中官兵們制服上的字樣為「中國森林消防-四川總隊」，上傳者在簡介中寫道「救援部隊已到達瀘定，正在做核酸」。

不少網友大呼太魔幻、反常識，「如此救援難道沒有耽誤黃金救援時間嗎，是救援還是謀殺？反問在重大的自然災害之下到底是防疫重要還是人命重要？」網友氣憤怒斥，「畢竟地震沒有核酸重要」、「非必要不逃生不救援.....」、「這很好理解，疫情了要丟帽子，地震有啥關係」、「畢竟不能有疫情，地震死了可以怪天災」、「生命誠可貴，自由價更高，若為政治故 二者皆可拋」、「所以說，天塌下來也要做核酸，是真的」。