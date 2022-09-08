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桃機「空難災害演習」超擬真演練！加強「橫向合作」提升機場防救災能量

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲提升空難應變力，桃園機場公司9月7日舉辦空難災害防救演習。

記者錢雅慧／桃園報導

為強化桃園機場空難防救災能力，機場公司9月7日在空側804、805 機坪，舉辦「111 年度空難災害防救演習」實兵演練，總計動員21個機關團體、200餘人及各式車輛80輛共同參與。機場公司表示，本次演習為疫情發生後首場大規模、跨單位的擬真演練，期望透過擴大演習的參與，加強各救災單位間的橫向聯繫，同時也希望從過程中發現並解決問題。

機場公司總經理范孝倫表示，機場公司依據我國災害防救法及國際民航組織相關規定，定期舉辦空難搶救演習，藉以檢視機場公司團隊與相關單位間通報、救援的能力。安全是機場公司最重要的核心價值之一，桃園機場雖擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，消救能量可達國際民航組織(ICAO)規範最高等級第十級，但考量不可抗力因素之存在，仍有必要未雨綢繆，透過演練不斷檢視空難災害的應變機制。

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲機場公司辦理111年度空難災害防救演習，動員駐站、周邊消救災單位、國軍兵力共200餘人，為疫後最大規模。

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場空難災害防救演習模擬客機於南跑道起飛時，因天候與機件故障衝出跑道並起火燃燒，場面逼真震撼。

機場公司表示，本次演習包括無腳本兵棋推演與實兵演練，其中無腳本兵推已於8月1日進行。今日實兵演練情境為模擬客機於南跑道起飛時，突遭遇強勁側風且液壓系統故障，導致鼻輪轉向無法操控，隨後衝出跑道並起火燃燒，機場消防隊接獲塔台通報後赴現場救援，機場公司隨即成立緊急應變小組，統籌指揮各項搶救事宜。今日包括桃園市政府、航空警察局、陸軍機械化步兵109旅、開南大學、地勤公司、倉儲公司及機場周邊消防與醫療單位等21個單位均派員參與，進行機場消防緊急搶救、旅客緊急逃生引導及救助、先期救護、警戒交管、航空公司應變及旅客照料、各支援單位執行搶救、傷患救護及後送、旅客財遺物處理與罹難者安置及現場善後等科目演練，過程逼真確實。

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲演習人員模擬傷患緊急送醫。

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲國軍109旅兵力配合演習科目協助處理旅客行李、貨物之搬運。

今日除人員外，演習中也進行各式裝備的測試，機場公司消防隊出動了機場專用化學消防車、配備360度環景攝影與緊急醫療救護資訊平台的救災指揮車，以及新添購之最大爬升高度30公尺的雲梯車等各式車輛參與演練。另外也特別邀請中華電信支援行動基地台車加入演習，以強化災害現場行動通訊順暢度。機場公司也透過網路直播全程實況，讓其他單位及航空站人員皆能於線上參與觀摩。

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲機場公司消防隊出動救助器材車參與演習，提供現場照明。

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲演習特別邀請中華電信支援行動基地台車加入，以加強災害現場行動通訊順暢度。

▲▼ 桃園,桃機,桃園機場公司,空難演習,救災。（圖／桃園機場公司提供）

▲機場公司副總經理李俊德慰勉演習參演人員的付出與辛勞。

今日包括國家運輸安全調查委員會執行長林沛達、民航局組長黃武強、航警局副局長余一縣、移民署國境事務大隊專門委員林清芬、桃園市後備指揮部士官督導長林岡緯、桃園市政府交通局簡任技正黃錦虹、六軍團少將參謀長吳松齡等貴賓均一同出席演習。

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