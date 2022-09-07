強化台南市消防局救災能量　內政部消防署補助裝備器材

▲台南市政府消防局在第五救災救護大隊舉行「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫裝備器材補助儀式」典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府消防局7日上午10時30分在第五救災救護大隊舉行「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫裝備器材補助儀式」典禮，邀請內政部消防署馮俊益副署長、台南市救難協會理事長許標良及消防局梁全順副局長等人辦理裝備器材補助儀式。

消防局配合消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，爭取中央補助，於2022年至2027年期間為期6年，依序為2022年192萬元、2023年200萬元、2024年240萬、2025年250萬元、2026年250萬元、2027年338萬元，共計1470萬元（中央補助705萬5400元、本府自籌764萬4600元）。2022年採購水泥鏈鋸、電動鋼筋剪、充電式錘鑽、手提式發電機、下降器、全身吊帶、發電機等器材。不但加強本市救災人員救災安全、技能，提升本市救災能力，對台南市市民安全提供更多的保障。在此特別感謝內政部消防署的大力支持。

台南市消防局梁全順副局長表示，本次中程計畫採購項目，以充實台南市山（陸）域、水域等救災能量，且安排台南市虎尾寮民間緊急救援隊、台南市救難協會、台南市飛狼山岳搜救協會、台南市精英搜救協會、台灣精英國際搜救協會、台南市鳳凰水上救生協會（以下簡稱民團）共計6隊，人員合計157名，將安排至消防局第五大隊特搜分隊參與操作使用訓練，以確保全體民團志工皆能熟練操作裝備器材，有效提高台南市民團之協勤戰力。