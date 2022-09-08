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社會 社會焦點 保障人權

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

記者黃宥寧／台北報導

今年6月21日29歲林筱路三度無駕照，開著BMW Z4高速撞死方姓交管工人，林被依過失致死等罪起訴羈押中。士林地院今（8日）首度開庭，林母也到庭旁聽，林女對於犯罪事實均坦承，與方姓家屬對於賠償金額有「初步共識」；開庭到一半，西裝筆挺穿名牌Fendi鞋男子緩慢進入旁聽，期間為了清楚看到被告席林女，更移動座位，庭後對於記者問是否為「男友」，竟給了驚人答案。

今上午，紮長馬尾林筱路從台北女子看守所被提解至法院，等待開庭期間，於拘留室翹腳與1名詐欺犯女子輕鬆聊天，看起來毫無緊張模樣。

▲▼ 林筱路男朋友 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲林筱路男友今天現身 。（圖／記者黃宥寧攝）

10時50分開庭，法官問林女住家地址，她竟回「我不記得了」承認犯行，說出案發前，在中山區「小酌之家」喝了啤酒、紅酒，接著續攤到松江錢櫃但沒喝酒，因此認為自己已酒醒才開車回家，對於酒測值0.77毫克也沒意見，法官問，為何不考駕照，她則語速很快說「想考！但罰單太多不能考」。

▼林筱路母親與律師不面對記者回應 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 林筱路之母 。（圖／記者黃宥寧攝）

林女選任律師以「坦承犯行有意與對方家屬和解」作為辯護要旨，請法院從輕量刑，接著解釋，首次調解大致上共識，希望再排一次調解；方姓工人家屬未出庭，其律師表示「調解內容細節，需要再向家屬確認」，希望法院再排一次調解。

檢方則聲請勘驗案發現場監視器畫面作為量刑證據，指出，被告雖坦承犯行，但與被害人家屬和解沒談成，現場監視器畫面可看出被告當時狀態，可供合議庭作為量刑之參考，是否勘驗則請合議庭斟酌。

開庭約30分後，疑林女的男朋友穿著藍色西裝緩慢走進法庭，一度因為林女被法警擋住，更移動位置，接著開始與林女四目相交，讓旁人都感受到2人許久未見的情意流動。

▼林筱路3度無照酒駕撞死工人。（資料圖／記者陳以昇攝）

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇攝）

最後法官問林女在9月2日遞狀聲請發還手機原因，林女則甩態說「案子與手機無關啊」，感覺相當心急想將手機拿回，法官問公訴檢察官意見，檢方則回依法處理，全案改訂9月29日上午續行準備程序。

庭後，林母對於記者詢問和解狀況，隻字不提；其律師則說「和解金在合理範圍」接著與律師躲進超商閃避拍攝；記者接著追問疑林女男友，他則向記者稱「不認識她啊，是看到新聞才來旁聽」下秒抓住記者手機阻止拍攝，快步離開。

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