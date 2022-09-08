行車糾紛他開槍打人下體　警攻堅摩鐵壓制他「槍已上膛」坐地詭笑

記者邱中岳／台北報導

一名女性駕駛6日晚上8時許，在北市重慶北路、酒泉街口，因停車糾紛與張姓男子發生糾紛，張竟持手槍朝車輛射擊，造成副駕駛座男子鼠蹊部中彈。46歲的張嫌逃亡兩天躲到淡水後，8日下午遭警方在一家摩鐵發現行蹤，警方攻堅逮人時，張的槍枝已經上膛，所幸在警方壓制過程槍掉在地上，而張被逮後還坐地地上露出詭異笑容。

6日晚上8時許，在北市重慶北路3段、酒泉街口，發生1名女駕駛開車，因停車與張男的車子發生糾紛，張竟持手槍朝車輛射擊，造成副駕駛座男子鼠蹊部中彈，警方也鎖定相關人等追查。

▲北市行車糾紛釀槍擊，警方在淡水逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方透過分析比對，確定張姓槍手身份，還查出槍手有毒品前科，甚至還因殺人未遂遭判6年未入監服刑，在2022年7月遭發布通緝，警方在8日下午時分，鎖定張姓嫌犯躲藏在淡水於是前往搜索。

警方最後鎖定張男躲藏的摩鐵，前往攻堅當場逮捕張姓男子，並起獲1槍15顆子彈，訊後依照傷害、槍砲等罪嫌帶回送辦，殺人未遂通緝部分，則解送地檢署歸案。

▲警方在淡水逮捕開槍的張姓通緝犯，壓制時發現上膛槍枝掉落現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，張姓嫌犯開著變造車牌的自小客車，開槍後火速逃離現場，跑到士林地區汽車逃亡，還將前後車牌拆除，換上另一台汽車車牌企圖混淆警方視聽，最後仍被警方鎖定。