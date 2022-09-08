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社會 社會焦點 保障人權

撞死人爆乳妹收押79天變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

記者黃宥寧／台北報導

29歲林筱路三度無駕照，開著BMW Z4酒駕高速撞死方姓交管工人，被依過失致死等罪起訴羈押中。今（8日）法院首開庭，林被提訊出庭，布丁頭紮低馬尾，與臉書炫富亮麗模樣差很大。開庭時，林女承認犯行，與方姓家屬達到初步賠償共識，其男友到庭旁聽，期間四目相交。林女迄今收押79天，稍早搭囚車還押看守所，可以明顯看出她變胖了些，同時心情相當好，連隔著口罩都能看見她眼睛笑瞇成一條線。

今上午，紮長馬尾的林筱路從台北女子看守所被提解至法院，等待開庭期間，於拘留室翹腳與1名詐欺犯女子輕鬆聊天，看起來毫無緊張模樣。

10時50分開庭，法官問林女住家地址，她竟回「我不記得了」承認犯行，說出案發前，在中山區「小酌之家」喝了啤酒、紅酒，接著續攤到松江錢櫃但沒喝酒，因此認為自己已酒醒才開車回家，對於酒測值0.77毫克也沒意見，法官問，為何不考駕照，她則語速很快說「想考！但罰單太多不能考」。

▲▼ 林筱路男朋友 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲疑林筱路男友，穿名牌Fendi鞋現身法院旁聽。（圖／記者黃宥寧攝）

開庭約30分後，疑林女的男朋友穿著藍色西裝緩慢走進法庭，一度因林女被法警擋住，更移動位置，接著開始與林女四目相交，讓旁人都感到2人許久未見的情意流動。

▼林筱路還押女子看守所心情看起來相當好。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 林筱路 。（圖／記者黃宥寧攝）

林筱路下午在法警戒護下，準備還押台北女子看守所，上車前，她已經將髮圈拿掉放下長髮，一路笑容滿面步上囚車，可能是上午見到許久未見男朋友，感到滿足，連戴著口罩都看得見她笑到眼睛都瞇成一條線。

案發前，林女臉書上時不時秀出愛車，身上充滿名牌，還有與男友甜蜜放閃照，多篇PO文說想賺錢可以找她，飛出國月薪至少8萬還包吃包住，更說「有錢就能任性、有錢就是王道」。林女過去接連改過3次名，現在本名，疑是因為男友綽號就叫「小路」，因此愛相隨，將名字也改成同音「筱路」藉此放閃。

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

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