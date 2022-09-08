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社會 社會焦點 保障人權

開槍影片曝！北市停車糾紛一路追逐　他中彈還下車理論

記者邱中岳／台北報導

北市大同區在6日晚間時分發生2台自小客車因停車產生糾紛，其中一方的男駕駛從大龍街、酒泉街口，追逐女子駕駛的車輛至重慶北路3段、酒泉街口，在追逐過程中竟從車窗朝駕駛座射擊，造成副駕駛座的男子手部、鼠蹊部中彈，被開槍的男子還下車拍打車窗企圖找男子理論，最後槍手趁隙駕車逃跑。

警方調查，38歲的陳姓男子遭人開1槍攻擊，子彈傷及手部以及下體部位，造成手、鼠蹊部都有槍傷，警消到場立刻將陳送往醫院救治，所幸經過搶救後沒有生命危險。警方懷疑嫌犯可能是槍枝底火不足，或使用操作槍，立刻展開追查。

▲▼北市行車糾紛衍生槍擊案，警方找到車主以及借車的人，確認槍手身份循線追人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市行車糾紛衍生槍擊案，警方找到車主以及借車的人，確認槍手身份循線追人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，陳姓男子當時搭乘妻子的車子，行經大龍街、酒泉街口，因停車問題與對方發生口角，開槍男子竟然一路追逐陳的自小客車，在重慶北路3段、酒泉街口拉下車窗朝陳男車子開1槍，子彈打中副駕駛座的陳男手部以及鼠蹊部。

當時陳男中彈後還下車理論，但涉嫌開槍的嫌犯則是在事後立刻駕車逃離現場，警方獲悉後透過車輛，循線在宜蘭找到賴姓車主。

▲▼北市行車糾紛衍生槍擊案，警方找到車主以及借車的人，確認槍手身份循線追人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2車因停車問題衍生行車糾紛，其中一方駕駛開槍，造成被害車輛副駕駛座的陳姓男子中彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

車主當時並不在現場，表示車子借給許姓男子，許男到案後也辯稱不在現場，最後鎖定許的友人可能就是涉案槍手，目前也持續追查嫌犯下落。

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