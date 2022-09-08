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以人為出發點　花蓮消防局新建廳舍榮獲繆思設計銀獎

▲▼「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」，在花蓮縣興建眾多的消防廳舍中，屬樓地板面積最大，外型最為特殊的。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」，在花蓮縣興建眾多的消防廳舍中，屬樓地板面積最大，外型最為特殊的。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022年美國謬思設計大獎Muse Design Awards第二季得獎作品已經公佈，共收錄來自全球世界各地七千多件參賽作品。由花蓮縣消防局主辦，鄒永亷建築師事務所設計，泰億營造施工完成之作品「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」，以獨特的創意、嶄新的美學，環保的工法及消防車造型贏得2022年建築類銀獎。

▲▼「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」，在花蓮縣興建眾多的消防廳舍中，屬樓地板面積最大，外型最為特殊的。（圖／花蓮消防局提供，下同）

「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」，在本縣興建眾多的消防廳舍中，屬樓地板面積最大，外型最為特殊的，亦是最早完工的一棟，它同時承載許多消防同仁的期待，從規劃設計之初，以「顧客導向」為目標，希望讓同仁在值勤時能夠有家的感覺，且在勤餘能夠獲得充分休息；該廳舍同時也作為本縣其它消防新建廳舍之標竿，紛紛採取相同或類似的空間規劃，就以備勤室為例，消防局自2018年以後發包的工程案件，皆以套房進行設計，並擁有獨立陽台，希望能夠提升同仁的備勤生活品質。

▲▼「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」，在花蓮縣興建眾多的消防廳舍中，屬樓地板面積最大，外型最為特殊的。（圖／花蓮消防局提供，下同）

廳舍樓頂設有消防訓練平台及高角度訓練桁架。

第一大隊暨花蓮分隊廳舍除了以「人」為出發點以外，更兼具實用的訓練功能，該廳舍樓頂設有消防訓練平台及高角度訓練桁架，而建築師亦發揮巧思將高角度訓練桁架與廳舍的外型作結合，將消防廳舍打造為雲梯車外型，在竣工之後，已成為當地及外來民眾爭相拍照打卡的1個景點；同時為兼顧田埔生態園區環境保育，盡可能地保留原生樹種，並以適當的綠帶與周遭的環境逢合，期望將周遭環境的影響降至最小。

第一大隊暨花蓮分隊舊有廳舍原位於花蓮市三民街的狹小巷道內，不但廳舍老舊、空間不敷使用，其建築物結構因921大地震受損，耐震能力顯有不足，又僅距美崙斷層不到50公尺，繼續使用下去恐發生危險，故一直在尋找合適土地異地重建，無奈花蓮市中心寸土寸金，合適的公有土地相當稀少，尋找多年未果；然105年時由熱心義消顏勝裕先生的協助之下，得知田埔生態園區旁的綠化空地其實是住宅用地，面積約600多坪，位處花蓮市中心，出勤亦相當方便，便展開行動辦理都市計畫個案變更，在林務局、國產署及營建署的協助之下，歷經近3年才無償取得該筆土地，同時內政部在106年開始推動前瞻耐震補強計畫，共補助花蓮縣8,000萬元，加上本縣配合款2,240萬，整個覓地重建計畫才得以實現。

▲▼「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」，在花蓮縣興建眾多的消防廳舍中，屬樓地板面積最大，外型最為特殊的。（圖／花蓮消防局提供，下同）

夜晚在燈光照射下也是美麗的地標。

縣長徐榛蔚表示：「第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程」從土地爭取到工程的發包執行皆由消防局自辦，另陸續有光復分隊、特搜大隊暨吉安分隊及瑞穗分隊等廳舍竣工亦同，這是相當不容易的，目前同時在建的工程尚有豐濱分隊廳舍新建工程，以及特種搜救隊訓練基地暨防災教育館統包工程等多項公共建設，亦皆由消防局自行辦理，且各項工程在歷次施工查核均獲得甲等以上的優良成績，在有限的人力之下，如期如質的推動如此多項公共建設，實屬不易，值得嘉許。

獲選2022年美國謬思設計大獎建築類銀獎之成績，除了是對花蓮縣政府公共工程品質的肯定，更是對消防局團隊的最大的鼓勵，希望未來完工的消防廳舍，亦再為花蓮縣爭取工程建設之佳績。

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