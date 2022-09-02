「軒嵐諾」超派！台中昨起至今計17件災情　4人受傷送醫

▲台中消防局統計，昨日到今日上午8時止，有17件零星災情。（圖／羅廷瑋提供）

記者白珈陽／台中報導

中颱「軒嵐諾」2日上午8時30分發布海上警報，受到外圍環流影響，台中昨日就颳起陣陣強風，消防局統計，1日至2日上午8時止，台中發生帆布倒塌、路樹倒塌、廣告招牌掉落等共計17件災情，造成4名民眾輕傷；消防局災害防救辦公室決議今上午11時召開整備會議，加強防颱應變作為。

台中昨日近中午開始有強陣風，各地傳出災情，后里區內東路、后科路以及三豐路三段發現路樹倒塌，已排除未造成事故；北區長青活動中心附近，一顆路樹倒塌，波及4輛汽機車；神岡區崇德路也有路樹倒塌，幸未砸中人車。

▲▼北區長青活動中心附近，一顆路樹倒塌，波及4輛汽機車。（圖／民眾提供）

台中市議員羅庭瑋說，南區忠明南路柳川河岸旁、工學北路綠園道，昨日發生零星路樹倒塌案件，因風勢太大導致整棵樹被連根拔起，引來不少民眾圍觀；有當時路過的民眾表示雖然沒有被樹壓到，但被樹倒的聲響嚇了一大跳。已通知建設局處理善後。

▲▼羅庭瑋說，南區忠明南路柳川河岸旁、工學北路綠園道，昨日發生零星路樹倒塌案件，因風勢太大導致整棵樹被連根拔起。（圖／羅廷瑋提供）

台中市消防局指出，因颱風外圍環流影響，本市出現間斷強陣風，自9月1日起至2日上午8時，共計有17件零星災情，分別為帆布倒塌2件、路樹倒塌12件、廣告招牌1件、鐵皮倒塌2件。

消防局表示，其中北屯區昌平東六路、西屯西苑路、西區美村路一段、北屯松竹路一段等4處，因路樹倒塌、樹枝吹落砸傷或造成機車騎士閃避不及自摔，共有4名民眾輕傷，均已送醫無礙，災情已轉報相關單位處置。

消防局說，災害防救辦公室自8月29日起持續關注颱風動態，並通報各級長官及本府各防災局處颱風最新動向，加強各項防颱整備應變作為，決議於2日上午11時召開「整備會議」。