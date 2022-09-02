　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「軒嵐諾」超派！台中昨起至今計17件災情　4人受傷送醫

▲▼ 。（圖／羅廷瑋提供）

▲台中消防局統計，昨日到今日上午8時止，有17件零星災情。（圖／羅廷瑋提供）

記者白珈陽／台中報導

中颱「軒嵐諾」2日上午8時30分發布海上警報，受到外圍環流影響，台中昨日就颳起陣陣強風，消防局統計，1日至2日上午8時止，台中發生帆布倒塌、路樹倒塌、廣告招牌掉落等共計17件災情，造成4名民眾輕傷；消防局災害防救辦公室決議今上午11時召開整備會議，加強防颱應變作為。

台中昨日近中午開始有強陣風，各地傳出災情，后里區內東路、后科路以及三豐路三段發現路樹倒塌，已排除未造成事故；北區長青活動中心附近，一顆路樹倒塌，波及4輛汽機車；神岡區崇德路也有路樹倒塌，幸未砸中人車。

▲▼ 。（圖／羅廷瑋提供）

▲▼北區長青活動中心附近，一顆路樹倒塌，波及4輛汽機車。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／羅廷瑋提供）

台中市議員羅庭瑋說，南區忠明南路柳川河岸旁、工學北路綠園道，昨日發生零星路樹倒塌案件，因風勢太大導致整棵樹被連根拔起，引來不少民眾圍觀；有當時路過的民眾表示雖然沒有被樹壓到，但被樹倒的聲響嚇了一大跳。已通知建設局處理善後。

▲▼ 。（圖／羅廷瑋提供）

▲▼羅庭瑋說，南區忠明南路柳川河岸旁、工學北路綠園道，昨日發生零星路樹倒塌案件，因風勢太大導致整棵樹被連根拔起。（圖／羅廷瑋提供）

▲▼ 。（圖／羅廷瑋提供）

台中市消防局指出，因颱風外圍環流影響，本市出現間斷強陣風，自9月1日起至2日上午8時，共計有17件零星災情，分別為帆布倒塌2件、路樹倒塌12件、廣告招牌1件、鐵皮倒塌2件。

消防局表示，其中北屯區昌平東六路、西屯西苑路、西區美村路一段、北屯松竹路一段等4處，因路樹倒塌、樹枝吹落砸傷或造成機車騎士閃避不及自摔，共有4名民眾輕傷，均已送醫無礙，災情已轉報相關單位處置。

消防局說，災害防救辦公室自8月29日起持續關注颱風動態，並通報各級長官及本府各防災局處颱風最新動向，加強各項防颱整備應變作為，決議於2日上午11時召開「整備會議」。

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
快訊／新北有望放颱風假　侯友宜回應了
軒嵐諾速度加快！　暴風圈進巴士海峽「有擴大趨勢」
LIVE／北北基宜最快今夜陸警　氣象局最新說明
鴻海裕隆合作電動車　竟是郭台銘要完成「一個未竟之夢」
日本氣象廳軒嵐諾路徑圖曝　「籠罩半個台灣」
8縣市豪雨開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　動起來關鍵曝
22歲最醜女偶像「激瘦18kg」超狂逆襲！　長腿蛇腰照曝光
納智捷「n⁷」接單熱烈　宣布1700提前結束預購
Jennie、V「親吻照」外流了！　駭客4度曝熱戀證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

介紹生意不成直接擄人！開山刀押囚水產男　他狂call借20萬贖身

19歲男群組吐感情問題討拍反被酸　嗆聲約談判再被砸車釀2傷

醉母回娘家唱歌爆亂鬥！她叫小兒子撂人打哥哥　結果竟內鬨慘了

和尚上網交友「遇到大善人」…要捐700萬美金　結局無奈了

「軒嵐諾」超派！台中昨起至今計17件災情　4人受傷送醫

娃娃車左轉沒打燈害31歲男騎士撞癱　司機不吃喝39年才夠賠千萬

軒嵐諾襲台！向陽山嘉明湖+綠島蘭嶼沿岸管制　最高開罰25萬

公車上外套蓋手性侵隔壁熟睡女大生　司機關門直接開到分局逮人

桃園「毛孩墳場」轉移新北！驚見狗屍白骨　百狗遭虐恐怖畫面曝

桃園殺手正面曝！疑黑吃黑行刑2死　趕人出房間：只要他倆留下

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

介紹生意不成直接擄人！開山刀押囚水產男　他狂call借20萬贖身

19歲男群組吐感情問題討拍反被酸　嗆聲約談判再被砸車釀2傷

醉母回娘家唱歌爆亂鬥！她叫小兒子撂人打哥哥　結果竟內鬨慘了

和尚上網交友「遇到大善人」…要捐700萬美金　結局無奈了

「軒嵐諾」超派！台中昨起至今計17件災情　4人受傷送醫

娃娃車左轉沒打燈害31歲男騎士撞癱　司機不吃喝39年才夠賠千萬

軒嵐諾襲台！向陽山嘉明湖+綠島蘭嶼沿岸管制　最高開罰25萬

公車上外套蓋手性侵隔壁熟睡女大生　司機關門直接開到分局逮人

桃園「毛孩墳場」轉移新北！驚見狗屍白骨　百狗遭虐恐怖畫面曝

桃園殺手正面曝！疑黑吃黑行刑2死　趕人出房間：只要他倆留下

陸多地加嚴封控！　哈爾濱7區、大連主城區「非必要不離家」　

猛！勇士火球新秀斯特德單場狂飆16K　刷新隊史紀錄

KD失敗論？俠客認同巴克利酸KD是「悲慘先生」

軒嵐諾降速又加速！「5水庫蓄水量低於50%」網求灌飽

新北災害應變中心二級開設　東、南山區日雨量可達豪雨標準

更新也沒用！IG爆「鎖帳號災情」一片白　她崩潰：裡面都回憶

爽嗑頂級和牛太過癮！攻略台中知名燒肉店　厚切扎實太銷魂

一表看清「租VS.買」優缺點　鄉民考量「老有所歸」選邊站

介紹生意不成直接擄人！開山刀押囚水產男　他狂call借20萬贖身

14歲臘腸奶奶吊車尾「堅持完賽」　觀眾幫打氣...抵達終點全場歡呼

正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

社會熱門新聞

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

建國高架「賓士高速自撞」石墩全毀　年輕男女1命危1昏迷

賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴

通緝犯入侵苗栗民宅　女大生嚇壞躲樓上　

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

人夫6度爽啪小三！大尺度聊色：把蟲蟲放進去

桃園槍殺2死！黑衣槍手「魁梧背影」曝

酒駕男坐墊抄斧頭逼近警！恐怖舉動下場曝

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

彰化颳狂風！彰化大樹倒塌路人急閃　驚險畫面曝光

更多熱門

相關新聞

軒嵐諾颱風挾雨彈進逼　9公路警戒！不排除預警封路

軒嵐諾颱風挾雨彈進逼　9公路警戒！不排除預警封路

軒嵐諾颱風挾雨彈進逼，今(9/2)上午8縣市已發布豪大雨特報，公路總局表示，因應颱風，將視風雨狀況發布預警警戒作為，台2線北部濱海公路、台9線北宜公路、蘇花公路、台9甲線新烏公路、台9丁線舊蘇花公路等9條公路全面警戒，可能是風雨管制預警封路。

北北基宜最快深夜陸警　氣象局說明

北北基宜最快深夜陸警　氣象局說明

向陽山大武山+綠島蘭嶼沿岸管制　違者開罰

向陽山大武山+綠島蘭嶼沿岸管制　違者開罰

更新／軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一覽

更新／軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一覽

8縣市豪雨彈開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　風速緩「動起來關鍵曝」

8縣市豪雨彈開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　風速緩「動起來關鍵曝」

關鍵字：

軒嵐諾颱風路樹災情消防局羅廷瑋

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

何如芸離婚成功！「從今爾後， 我是自由的何小姐」

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面