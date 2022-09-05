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雲林草嶺消防小分隊成立600餘日　累計救護案逾130件

▲雲林草嶺地區成立消防據點，不僅救援距離縮短，而且讓民眾居住及生命安全直接獲得保護。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在未設立草嶺消防小隊前，這裡受傷或急病只能靠義消用私車先載運至到古坑，半途由救護車上山交接，現在有專業救護員駐紮，把握黃金救援時間搶救每一個寶貴性命。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林草嶺地區地處偏遠，長期醫療、救災資源較不足，亦影響了民眾居住安全及地方觀光產業發展，2020年12月16日在縣長張麗善上任以增設消防據點納為首要施政目標下，正式成立雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊，並親自揭牌啟用，配有各式車輛及消防人員8名，迄今累計救護案達131件，著實確保縣民生命安全。

雲林縣消防局第一大隊草嶺小隊與草嶺義消分隊，商請永利飯店董事長劉郭合無償提供私有地40坪做為消防車輛停車空間，以及草嶺社區發展協會理事長葉世堯也無償提供社區活動中心做為辦公室，縣長張麗善積極策定草嶺小隊的成立，增加了1999年921大地震以來草嶺地區新救災據點。

▲雲林草嶺地區成立消防據點，不僅救援距離縮短，而且讓民眾居住及生命安全直接獲得保護。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲草嶺消防小隊除了警消之外，當地民眾所組成義消也在日前出勤以人力背負健行受傷患者下山救護。（圖／記者蔡佩旻攝）

據統計草嶺小隊成立至今，共執行火災案件6件、救護案件131件、山域搜救、為民服務(捉蛇、動物救援)等計10件，相當具有成效，例如在今年3月23日草嶺一家小吃部發生火災，草嶺小隊在獲報後於短時間內就抵達現場，並且在2分鐘內火勢就獲得控制，5分鐘內即將火勢撲滅；去年10月27日上午於草嶺水濂洞一遊客跌落深谷受困於山壁中，經消防與義消人員合力實施繩索救助，順利將遊客救起。

另外在去年9月23日晚間在樟湖發生急病救護案件，患者OHCA經過救護人員CPR後在送醫途中ROSC(重新建立自發性循環)恢復心跳；今年5月4日清晨在樟湖的急病救護案件，患者肢體無力血壓低，在送醫途中意識形態改變為OHCA，經AED電擊一次及實施CPR後ROSC；可見草嶺小隊正一步步履行消防的責任及解鎖原本不可能的成就。

草嶺地區成立消防據點，不僅救援距離縮短，而且讓民眾居住及生命安全直接獲得保護，在疫情的肆虐之下，未來充斥各種未知的挑戰，草嶺消防小隊仍將不間斷的提供消防安全守護，也歡迎地方熱心消防的民眾加入義消團隊，共同為保障民眾生命財產安全來打拼。

▲雲林草嶺地區成立消防據點，不僅救援距離縮短，而且讓民眾居住及生命安全直接獲得保護。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林消防局草嶺小隊與草嶺義消分隊，由永利飯店董事長劉郭合無償提供私有地做為消防車輛停車空間，以及草嶺社區發展協會理事長葉世堯無償提供社區活動中心做為辦公室。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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