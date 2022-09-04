颱風陸警解除！侯友宜赴貢寮視察　慰問警消辛勞送大禮

▲新北市長侯友宜赴貢寮視察，慰問堅守崗位警消人員。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

軒嵐諾暴風圈已脫離台灣陸地，持續朝東北前進。新北市東北角四區瑞芳、平溪、雙溪、貢寮地區，達停班停課標準，所幸僅傳出零星路樹倒塌災情。市長侯友宜在颱風陸警解除後，前往貢寮地區視察表示，貢寮分駐所轄區幅員遼闊，原址建物老舊、空間不敷使用，將在原址重建警消合署辦公大樓。

侯友宜抵達瑞芳警分局貢寮分駐所後，除了慰問在風災期間，堅守崗位的警消人員外，同時也為貢寮警消送上一份大禮，讓現場警消同仁都雀躍不已，原來侯市長長年關心警消同仁辦公駐地環境。

瑞芳警分局表示，貢寮分駐所在1976年興建至今，駐地內外建物，因長年使用多處斑駁痕跡，不堪修復，重建廳舍實為當務之急，侯市長請市府各局處，加速協調並爭取相關經費。

今年新北市議會通過相關拆除提案，斥資1億6820萬元，在原址重建警消合署辦公大樓，將在今年開始動工，預計於2024年興建完工，維持現有派出所治安功能及專業之辦公環境，讓當地居民更妥善的保護。

瑞芳警分局長謝龍富表示，風災期間，感謝同仁不眠不休守護地方，同時也感謝侯市長關心同仁辦公環境，未來會以更優質的服務，來回報新北市民。

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