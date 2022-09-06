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被鎖娃娃車5小時！日本3歲女童慘遭活活熱死　園長認：下車沒點名

▲▼被鎖娃娃車5小時！日本3歲女童慘遭活活熱死　園長認：下車沒點名。（圖／取自川崎幼稚園官網）

▲日本多次發生幼童被關在娃娃車的事件。（圖／取自川崎幼稚園官網）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣牧之原市川崎幼稚園5日下午發現一名3歲院童昏迷在娃娃車內，送院後確認死亡。經警方調查，死亡的3歲女童當天上午搭乘由園長駕駛的娃娃車上學，然而抵達幼稚園後沒有下車，院長與老師卻也沒有進行進一步確認，就將她關在車內超過5個小時，直到發現時已經沒有呼吸心跳。園長事後坦言，事發時的確沒有確認全部學童皆已下車。

根據《富士新聞網》報導，警消人員5日下午2時左右接獲該間幼稚園的通報稱，「女童被關在娃娃車內多個小時，目前已經失去意識。」待救護人員趕往現場後，隨即將3歲女童河本千奈送往醫院搶救，但最終仍被確認死亡。死因初步判斷為中暑身亡。

負責駕駛娃娃車的70多歲園長聲稱，當天包含他本人、另一名70多歲的員工以及6名院童，共有8人搭乘。娃娃車5日上午8時50分左右抵達幼稚園，當時除了死亡女童，全都在此下車，但是駕駛卻沒有確認車上是否還有其他人，便將娃娃車開往停車場，隨後鎖上車門離去。

直到當天下午2時10分左右，幼稚園員工準備送孩子回家時，才在車內發現已經失去意識的3歲女童。據悉，女童當時並無明顯外傷。根據氣象廳數據，牧之原市5日的最高氣溫為30.5度。

事實上，日本2021年也曾發生類似事件，福岡一名5歲男童也因為被關進娃娃車長達9個小時，最終遭活活熱死。當時負責駕駛的也是園長，而園長下車前並未點名，就直接將車門上鎖。根據警方調查，當天氣溫超過33度，而車內溫度至少超過50度。園長則因業務過失致死被函送檢方偵辦，整起案件預計2022年秋天將首次開庭。

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