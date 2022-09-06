多吃多睡多玩！　日本醫曝「小孩確診」3大居家照護守則

▲日本醫師表示，小孩如果確診，只需要吃飽睡飽，保持體力即可，家長不須太過擔憂。（示意圖／視覺中國)

記者王佩翊／編譯

全台疫情持續升溫，大部分的輕症或無症狀患者則是需要在家中隔離治療，而孩童一旦不慎確診，也讓父母家人等照護者擔憂。日本兵庫縣一名醫師就分享了孩童確診的居家照護關鍵，他強調，如果是感染Omicron變異株，基本上很快就會退燒，也不太會引發肺炎或是留下後遺症，最好讓孩子多吃、多睡、多玩，保持體力便可以對抗病毒，無須慌張。

根據《每日新聞》報導，兵庫縣立兒童醫院傳染病內科部長笠井正志醫師表示，依據小兒科學會的臨床數據可以得知，感染Omicron變異株雖然很容易高燒到40度以上，但大多數在1至3天內就會退燒，且基本上不會惡化成肺炎或是留下後遺症。

▲日本疫情尚未穩定。（圖／達志影像／美聯社）

如果是未滿1歲的嬰幼兒，父母則需要注意是否因為高燒而引起痙攣或是脫水症狀，其餘情況只要掌握「多吃、多睡、多玩」3大居家照護原則，就不需要驚慌。另外，也可以適時地替孩子提供退燒藥或是補充水分。

笠井正志醫師強調，大約90%的Omicron感染案例只需要像照顧感冒患者一樣照護即可，不過最好還是在感染新冠前就做好防疫，這樣一來，不只能避免染疫，還能預防感染流感、兒童感冒等疾病。

另一方面，日本政府稍早已召開會議，為了避免造成社會或經濟活動停擺，首相岸田文雄預計晚間就會正式宣布將確診者的居家隔離時間縮短，其中有症狀的確診者將從原本的10天縮短為7天，無症狀確診者則會從原本的7天縮短為5天。

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