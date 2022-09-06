颱風來襲急整修屋頂！日7旬翁疑跌下樓　頭部重擊慘死

▲颱風軒嵐諾的暴風圈靠近日本、南韓，各地陸續傳出災情。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

颱風軒嵐諾的暴風圈擦身台灣後，隨即往日韓方向移動，6日上午更是貼近日本九州地區，在當地帶來極大風雨。日本佐賀縣5日晚間則出現一名老翁躺在路上，頭部受到重擊，經搶救無效後身亡。雖然沒有目擊者，但町公所推測，該名男子疑似是想要趕在颱風來臨前整修屋頂，卻不慎腳滑從屋頂跌落地面，才會釀成憾事。

根據《福岡電視》報導，佐賀縣白石町一名70多歲男子5日下午5時半左右被附近鄰居發現倒臥自家旁的道路上。據目擊民眾表示，男子當時已經失去意識。相關人員趕往現場後，隨即將昏迷男子送往佐賀縣武雄市的醫院搶救，但是經急救後，男子仍在同日下午8時宣告死亡。

雖然沒有人目擊男子受傷的過程，但是由於老翁的頭部受到劇烈撞擊，再加上身上帶有鐵鎚，町公所的工作人員分析現場情況後初步判斷，他可能是為了要趁著颱風來臨前，整修家中屋頂，才會攀爬上屋頂，卻不慎腳滑而跌落地面慘死，不過詳細情況仍待進一步調查。

另一方面，長崎縣對馬市嚴原町的漁港一名82歲漁夫5日上午也被發現漂浮於海面，送院後確認死亡。警方表示，老翁疑似也是為了提前為颱風來襲做好準備，因此在上午到港口旁進行作業，怎知卻不慎失足掉入海中，直到同日上午10時半左右，才被人發現失去意識漂浮於海面上。

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