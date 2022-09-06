日本確診者隔離「縮短為7天」！　無症狀者5天就可解離

▲日本擬縮短確診者隔離天數。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄6日召集新冠相關內閣舉行會議，定調將輕症確診者的隔離時間從10天縮短為7天，而無症狀者則可以縮短為5天，預計晚間就會由岸田本人宣布新制。相關規定是由於日本第7波疫情持續，為避免對社會與經濟造成進一步影響，因此才會縮短隔離期。

根據《日本新聞網》報導，日本政府內部相關人士透露，當局6日召集厚生勞動大臣加藤勝信等相關內閣成員舉行會議，商討縮短確診者隔離期等議題。根據目前規定，有症狀的確診患者原則上必須自主隔離10天，而無症狀的確診患者也應隔離7天。不過日本政府在會議中決定，未來有症狀確診者的隔離期將從10天縮短為7天，無症狀者則從7天縮短為5天。

▲日本疫情雖有些許緩和趨勢，但為了避免對社會經濟造成影響，當局仍決定縮短隔離天數。（圖／達志影像／美聯社）

首相岸田文雄目前仍在與內閣成員商討細節，預計晚間將由岸田本人親自對外發表。此外，日本當局也擬修改目前「全數掌握」確診者人數的形式，改為定點監測，僅統計高齡長者等高風險族群的確診人數，以減輕第一線醫護人員與保健所工作人員的負擔。

另一方面，日本5日新增6萬8043例確診、221人，累計確診病例高達1954萬5880例，累計死亡4萬1320人。

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