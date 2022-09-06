軒嵐諾害南韓水深火熱　工廠火災淹水同時來！4消防員暴雨中受困

記者張寧倢／綜合外電報導

強颱「軒嵐諾」直撲南韓，在南方沿海各地引發嚴重淹水災情。東南部工業港都浦項市的「浦項鋼鐵」（POSCO）在颱風天面臨「水深火熱」的窘境。工廠6日上午同時發生多起火災，現場陣陣黑煙直竄天際。另外，消防當局表示，工廠內部淹水造成18名員工受困，還有4名前往滅火的消防員也受困暴雨中。

▲南韓「浦項鋼鐵」（POSCO）在6日上午發生多起火災，與此同時，軒嵐諾帶來的豪雨也讓工廠淹水，共計22人受困。（圖／路透）

綜合《韓民族日報》等報導，慶尚北道浦項市為南韓東南部工業港都，世界最大鋼鐵公司之一的「浦項鋼鐵」就座落在此，隨著6日強颱軒嵐諾過境南韓，在該國南部引發水災，浦項鋼鐵卻在上午7時30分左右同時有多處起火，目前掌握起火地點位於不鏽鋼（STS）第2煉鋼廠與第2熱軋廠的電氣室面板。

▲「浦項鋼鐵」的火災濃煙在遠處也能看見，而附近港口同時出現氾濫災情。（圖／路透）

居民表示，現場傳出巨大的噪音聲響，同時冒出大量黑煙，在離工廠較遠的地區也能明顯看到火災濃煙。消防當局表示，第2熱軋廠的主電氣室發生火災後，有1棟建築物被燒毀。浦項鋼鐵則表示，2起火災都是小規模火災，目前已經控制住火勢，沒有人員傷亡，正在盡全力進行災後重建並調查火災與強颱來襲的關連性。事發前一日，浦項鋼鐵曾透露，為防範颱風，所有工廠機具都將暫停運轉。

在颱風軒嵐諾帶來的暴雨之下，浦項鋼鐵處於「水深火熱」之中。消防當局人士表示，浦項鋼鐵現已被水淹沒，工廠內部積水導致18名職員無法離開，參與滅火工作的4名消防隊員也因為暴雨被困在消防車上，但這些一共22名的受困者目前都是安全狀態，預計會透過橡皮小艇來進行疏散。

▼鋼鐵工廠發生火災，但廠方表示無人傷亡。（圖／路透）

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