連千毅被捕關鍵曝！勾惡開嗆NFT涉詐騙　性感女網紅揪團討公道





▲直播主Mini蝶曾PO截圖，截圖顯示「連千毅NFT」下架。（圖／翻攝自臉書／Mini蝶）

記者張君豪／台北報導

知名網紅直播主連千毅日前發行NFT爭議連連，不僅遭YouTuber「勾起你心中的惡」爆料批評有詐騙吸金之嫌，接著兩人隔空交火或嗆聲引發台灣第二波「直播主之亂」，甚至連四寶辣媽直播主Mini蝶今年5月曾指控「連千毅NFT已下架」認為自己投資金額付諸流水，跳出來喊話將報案處理。

▲直播主Mini蝶PO截圖，顯示「連千毅NFT」下架。（圖／翻攝自臉書／Mini蝶）

性感直播主Mini蝶曾在臉書PO出兩張購買連千毅NFT照片，不僅所購NFT價格顯示0元，甚至被標上紅字「已下架」且無法進行交易，讓Mini蝶崩潰直呼「所以我們的錢都不見了」，接著和其他血本無歸的投資人，共同揪團向刑事報宋要討回公道。

對此刑事局偵四大隊歷經半年蒐證，掌握到部分購買連千毅發行NFT投資卻血本無歸的被害人，警方暗中蒐證，並側錄連千毅對於NFT直播實況的說明，6日兵分四路分赴新北蘆洲、五股、三重等地逮捕連千毅及發行該批NFT的相關人等，並查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，目前連千毅被帶回刑事局偵訊調查中。

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