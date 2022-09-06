獨佔3間房又借錢不還！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名男子失聯一週，5日被警方發現陳屍家中，慘遭分屍且頭顱和雙手、右腳消失，死者曾擔任法警，10多年前提前辭職，悉心照顧年過90又中風的母親，是鄰居跟前同事眼中的好人。未料孝子於本月1日遭同住大哥殺害並分屍，只剩左腳連著身軀，警方稍早在北市逮捕狠兄，行凶3動機曝光。

▲梁姓大哥落網，並坦承犯行，目前人在分局內製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，54歲梁姓死者有8名兄弟姊妹，由於他跟73歲大哥都未婚，因此多年來都跟母親同住，後來90多歲老母中風行動不便，死者為了全心照顧，10多年前辭去法警職務，經濟來源主要是靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，直到去年母親離世，剩兄弟倆同住。

▲永和發生分屍命案，弟弟慘遭親大哥殺害，頭顱被當垃圾丟棄。（圖／記者陳以昇攝）

死者跟大哥感情不睦，疑因用錢的問題經常發生爭吵，死者在2020年、2021年間甚至對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪；但到了上月30日晚間11點多失聯，女性友人擔心梁男安危報案，後來在智光街公寓3樓發現了梁男的遺體。早已發黑腫脹且頭顱已被利刃砍斷，雙手臂及右腳齊斷，僅剩下軀幹及左腳，現場大片血水也都乾黑。

警方調查，梁姓大哥從8月31日晚上開始，拖著一只紅色行李箱頻繁進出自家公寓，並於本月5日中午先拿2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，到了當天晚間6點多拖著行李箱離開住家坐公車往台北方向。

到了6日，梁姓大哥到了公館，先把行李廂寄放在羅斯福路三段244巷口的超商，接著坐公車到台北車站內亂晃，超商店員發覺有異，向警方通報，永和偵查隊立即派員到現場埋伏，到了下午4點多，梁姓大哥從北車坐公車回到超商要取回行李箱時被逮捕。

據了解，梁姓大哥身上的背包有16萬5千元現金，其行李箱內裝著衣物跟棉被，已準備要逃亡。至於弟弟的遺體手腳、頭顱已經被他打包丟進垃圾車！當梁姓大哥被帶回永和分局時，媒體問，「為什麼要殺了弟弟呢？」對著鏡頭大聲說出犯案動機，「他（弟弟）欺負我！他一個人住三間房！而且跟我借錢也不還」。

知情人士透露，對比死者申請中低收入戶，還要領取里長提供的物資來維持生活並照顧母親，梁姓大哥是外交部的司機，多年來省吃儉用，戶頭存款超過3000萬，每年可領超過40萬的銀行利息，卻只用少少的錢照顧弟弟跟母親，最後還為了錢狠心將弟弟殺害，警方目前正在偵訊，持續釐清案情中。