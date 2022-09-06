　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨佔3間房又借錢不還！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名男子失聯一週，5日被警方發現陳屍家中，慘遭分屍且頭顱和雙手、右腳消失，死者曾擔任法警，10多年前提前辭職，悉心照顧年過90又中風的母親，是鄰居跟前同事眼中的好人。未料孝子於本月1日遭同住大哥殺害並分屍，只剩左腳連著身軀，警方稍早在北市逮捕狠兄，行凶3動機曝光。

▲▼梁姓大哥。（圖／記者陳雕文攝）

▲梁姓大哥落網，並坦承犯行，目前人在分局內製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，54歲梁姓死者有8名兄弟姊妹，由於他跟73歲大哥都未婚，因此多年來都跟母親同住，後來90多歲老母中風行動不便，死者為了全心照顧，10多年前辭去法警職務，經濟來源主要是靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，直到去年母親離世，剩兄弟倆同住。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▲永和發生分屍命案，弟弟慘遭親大哥殺害，頭顱被當垃圾丟棄。（圖／記者陳以昇攝）

死者跟大哥感情不睦，疑因用錢的問題經常發生爭吵，死者在2020年、2021年間甚至對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪；但到了上月30日晚間11點多失聯，女性友人擔心梁男安危報案，後來在智光街公寓3樓發現了梁男的遺體。早已發黑腫脹且頭顱已被利刃砍斷，雙手臂及右腳齊斷，僅剩下軀幹及左腳，現場大片血水也都乾黑。

警方調查，梁姓大哥從8月31日晚上開始，拖著一只紅色行李箱頻繁進出自家公寓，並於本月5日中午先拿2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，到了當天晚間6點多拖著行李箱離開住家坐公車往台北方向。

到了6日，梁姓大哥到了公館，先把行李廂寄放在羅斯福路三段244巷口的超商，接著坐公車到台北車站內亂晃，超商店員發覺有異，向警方通報，永和偵查隊立即派員到現場埋伏，到了下午4點多，梁姓大哥從北車坐公車回到超商要取回行李箱時被逮捕。

據了解，梁姓大哥身上的背包有16萬5千元現金，其行李箱內裝著衣物跟棉被，已準備要逃亡。至於弟弟的遺體手腳、頭顱已經被他打包丟進垃圾車！當梁姓大哥被帶回永和分局時，媒體問，「為什麼要殺了弟弟呢？」對著鏡頭大聲說出犯案動機，「他（弟弟）欺負我！他一個人住三間房！而且跟我借錢也不還」。

知情人士透露，對比死者申請中低收入戶，還要領取里長提供的物資來維持生活並照顧母親，梁姓大哥是外交部的司機，多年來省吃儉用，戶頭存款超過3000萬，每年可領超過40萬的銀行利息，卻只用少少的錢照顧弟弟跟母親，最後還為了錢狠心將弟弟殺害，警方目前正在偵訊，持續釐清案情中。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
20多歲男女墾丁秘境「潛水雙亡」　現場搶救畫面曝
快訊／太扯！詹子賢球棒被偷走　兄弟發聲明
林義傑誘捕盜版手法曝　檢批「癱瘓警察機關」
薛楷莉棄月薪200萬護理師　宣布新身分
iPhone 14全系列價格流出！　頂規要價5.2萬
勾到高壓電！　3焦屍死因曝光
女友學歷低「醫師小開堅持娶」　生3孩都高顏值！20年後崩潰了
林穎孟要求簽「不投降」承諾書　柯文哲嗆：我管你去死的！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

20多歲男女魂斷墾丁秘境！小巴里島潛水雙亡　現場搶救畫面曝

2年性侵繼女10次...她受不了逃家「同學家長幫報案」　狼父下場曝

8個月提告937案...林義傑誘捕盜版手法曝　檢批「癱瘓警察機關」

勾高壓電3焦屍死因曝！中秋應景搶收文蛤　「5小時2千」釀慘劇

快訊／夫妻同登南湖大山出狀況　她滑倒「胸部以下無知覺」待援

快訊／墾丁後壁湖意外！1男1女潛客溺水　送醫搶救雙雙不治

國小女師體罰過動兒！禁下課抄課文還要走樓梯　學校被判國賠

假問路強押夜歸女性侵　北市「尾隨之狼」遭聲押

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

獨佔3間房又借錢不還！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

20多歲男女魂斷墾丁秘境！小巴里島潛水雙亡　現場搶救畫面曝

2年性侵繼女10次...她受不了逃家「同學家長幫報案」　狼父下場曝

8個月提告937案...林義傑誘捕盜版手法曝　檢批「癱瘓警察機關」

勾高壓電3焦屍死因曝！中秋應景搶收文蛤　「5小時2千」釀慘劇

快訊／夫妻同登南湖大山出狀況　她滑倒「胸部以下無知覺」待援

快訊／墾丁後壁湖意外！1男1女潛客溺水　送醫搶救雙雙不治

國小女師體罰過動兒！禁下課抄課文還要走樓梯　學校被判國賠

假問路強押夜歸女性侵　北市「尾隨之狼」遭聲押

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

獨佔3間房又借錢不還！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

張齡予懷孕曝胖16公斤！　羞認：胸部沒有分罩杯

13歲男童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘「半身癱瘓」　就醫竟是腦梗死

20多歲男女魂斷墾丁秘境！小巴里島潛水雙亡　現場搶救畫面曝

美房市面臨「縮水式通膨」　3000萬買房比2年前少14坪

和吳季璇「親密接觸」洩情！管麟甜讚被吸引「她善良像一張乾淨的白紙」

只有35人得過！阿湯哥獲頒「榮譽海軍飛行員」　正式成為美國海軍

156火球再刷新高　曾峻岳：羅力引退球迷多

詹子賢球棒被司機偷走監視器畫面曝　兄弟找到本人了

林鐵處蒸汽主題火車　體驗百年風華林業鐵道

Buffet好康！台北老爺兩人同行75折　高雄萬豪中秋連假生蠔吃到飽

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

即／永和孝子慘遭分屍！　大哥落網認了：是我幹的

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

即／北市內湖某國小「家長校內持刀」！　老師衝上前壓制

永和分屍！高大成曝殺人動機　獨留左腳全因這理由

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

么弟遭分屍！3兄弟見遺體淚崩：為什麼發生這種事

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

即／遭300公斤螺絲桶砸中　高雄工人失去心跳

更多熱門

相關新聞

上銬畫面曝光！大哥分屍么弟被逮喊：包包裡面有鈔票

上銬畫面曝光！大哥分屍么弟被逮喊：包包裡面有鈔票

新北市永和區一名梁姓男子一星期前失聯，女性友人5日驚覺不對勁報案，孰料，警察上門才發現，梁男竟遭殘忍分屍。涉嫌重大的74歲梁男大哥6日下午於台北市羅斯福路三段一間超商落網，他坦承殺害弟弟。

即／永和孝子遭亂刀分屍　兄在北市落網

即／永和孝子遭亂刀分屍　兄在北市落網

么弟遭分屍！3兄弟見遺體淚崩：為什麼發生這種事

么弟遭分屍！3兄弟見遺體淚崩：為什麼發生這種事

狼校長遭解聘千萬退休金飛了　盧秀燕：會繼續查

狼校長遭解聘千萬退休金飛了　盧秀燕：會繼續查

「尾隨之狼」上銬畫面曝　移送北檢複訊

「尾隨之狼」上銬畫面曝　移送北檢複訊

關鍵字：

永和分屍孝子影音

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面