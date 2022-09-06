辦貸款卻變「豬仔」！7人遭拘禁逼吐帳戶　簽200萬本票才放人

▲警方破壞貸款詐欺集團，8人遭送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

刑事局電信偵查大隊、苓雅分局日前破獲一起貸款詐欺案件，該集團打著提供帳戶就能貸款的旗號，陸續有7名被害人受騙遭拘禁，還被迫簽下200萬本票才放人，有被害人想落跑還被毆打。警方日前查獲該集團8名嫌犯，初步清查詐騙不法所得200多萬元，訊後依法送辦。

警方表示，日前接獲3名被害人報案，指稱在網路社團、Instagram上看到廣告，內容稱只要提供帳戶資訊就能輕鬆貸款，被害人基於缺錢，就連絡對方碰面，雙方有的約在路口、有的約在咖啡店交資料。

▲詐團將被害人押走拘禁於旅館，若想逃走就會被毆打。（圖／記者許宥孺翻攝）

被害人告訴警方，見面之後，對方表示因為要辦貸款，所以需要本人出面，沒想到當場就被押走，被拘禁於旅館或飯店，該集團還會派人看守，只要想逃或是不配合交出資料，就少不了一陣毒打，還會恐嚇被害人：「你交的資料，上面都有你家住址，要保你家人沒事，就乖乖聽話」。

警方調查，該集團將被害人拘禁後，所提供的人頭帳戶遭用作詐騙轉帳帳戶，其中2人被列為詐欺警示帳戶，共有7名被害人遭假投資詐騙轉帳至上開2人的帳戶，再遭轉出他帳戶後提領。等到被害人沒有利用價值，該集團又進一步吸血，表示幫被害人辦貸款需要手續費，而且拘禁期間生活花費、住宿費用都要大筆開銷，恐嚇被害人簽下100-200萬鉅額本票才肯放人。

▲▼警方於今年7、8月查獲嫌犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，有受害者帳戶被列為詐欺警示帳戶後，警方日前發動搜索ˋ拘提，順利查獲主嫌張男為首的詐欺組織集團，以及負責收車(接收帳戶)、控車(拘禁帳戶人)、提款車手共8名，警詢後依刑法詐欺、妨害自由、恐嚇罪、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌解送高雄地方檢察署偵辦；初步清查遭詐騙人數7人，詐騙金額200多萬元。

▲▼查扣證物（圖／記者許宥孺翻攝）