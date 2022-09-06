連千毅變身假貨天王！買NFT換鑽戒、名錶　警一查發現「全是假的」

▲連千毅變身假貨天王。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪、黃彥傑、陳韻如／台北報導

知名直播主連千毅6日中午因涉嫌販賣爭議NFT商品遭部分民眾提告詐欺洗錢、新北地檢署指揮刑事局偵四大隊兵分多路到新北市蘆洲、五股，三重地區逮捕知名直播主連千毅及涉及爭議詐財NFT商品的相關合夥人等4名男子到案，並查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機，不過這些物品經查後全為假貨，全案目前正積極調查中。

日前YouTuber「勾起你心中的惡」爆料，連千毅發行的NFT涉詐騙嫌疑，雙方網路直播公開互嗆，甚至揚言見面辯論，但直播主連千毅迄今尚未對所發受爭議NFT做出具體說明。

另外，性感直播主Mini蝶曾在臉書PO出兩張購買連千毅NFT照片，不僅所購NFT價格顯示0元，甚至被標上紅字「已下架」且無法進行交易，讓Mini蝶崩潰直呼「所以我們的錢都不見了」，接著和其他血本無歸的投資人，共同揪團向刑事報訟要討回公道。

對此刑事局偵四大隊歷經半年蒐證，掌握到部分購買連千毅發行NFT投資卻血本無歸的被害人，警方暗中蒐證，並側錄連千毅對於NFT直播實況的說明，6日兵分四路分赴新北蘆洲、五股、三重等地逮捕連千毅及發行該批NFT的相關人等，並查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，另外還有大量名錶、鑽戒、iPhone手機，而據悉，連千毅甚至還曾在直播中說購買他的NFT，可以跟他兌換這些商品，而目前連千毅被帶回刑事局偵訊調查中。