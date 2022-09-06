貴陽多區靜默管理　千隻獼猴下山「竄入居民區覓食」

▲貴陽民眾在排隊做檢測。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸貴陽本輪疫情累計新增132例，全市超過13萬人「黃碼」，值得一提的是，多處區域「靜默管理」後，獼猴成群下山竄入居民社區覓食。官方提醒市民要小心猴子，並通過主動投食等措施，引誘猴子回到公園。

據《中新社》報導，貴陽部分區域靜默管理之後，居住在黔靈山附近的市民爆料，黔靈山公園的獼猴成群下山，竄入居民小區覓食。

5日凌晨發佈的《關於疫情期間黔靈山公園流竄獼猴處理方式的告知書》顯示，自新冠疫情發生以來，黔靈山公園按政策規定閉園，黔靈山公園內的獼猴4日向周邊居民區流竄覓食，對廣大居民群眾的生產生活帶來了一定的影響，現黔靈山公園正在採取積極措施誘導獼猴歸園。

▲貴陽黔靈山公園內的獼猴。（圖／中新社）

公園工作人員表示，目前黔靈山公園約有1200餘隻獼猴，平日公園開放期間，獼猴習慣於吃遊客投餵的食物，疫情發生後，閉園導致牠們突然失去重要飲食來源，於是下山覓食。

告知書提醒市民，在家、離家均需檢查關閉家中的所有門窗，嚴防獼猴竄入家中覓食，發現獼猴時應保持冷靜，嚴禁對獼猴進行逗玩、恐嚇、投食、圍觀等，第一時間通知物管公司進行驅離。



「我們已經去超市購買了大量玉米等食物，工作人員已經通過主動投食等措施，引誘猴子歸園。」這位工作人員稱，目前並未收到有下山獼猴傷人事件的報告，「猴子出去以後還是害怕人類的，不會主動傷人，之前發生在公園的意外傷人事件，大都也是由於遊客有挑逗行為」。

據悉，截至9月5日10時，貴陽市本輪疫情累計報告確診病例6例，無症狀感染者40例，還有初篩陽性67例，復核陽性19例，各類病例累計達到132例，較前日增加28例，單日增加量仍然處於高位。

目前，貴陽的靜默管理及風險區持續擴大，觀山湖區全域、雲岩區等區域實施為期四天的臨時靜態管理。

陽性感染者分布情況看，貴陽本輪疫情陽性感染者主要集中在花溪區、南明區花果園區域，其中，花溪區病例均與石板物流園有關聯，南明區、雲岩區病例，均與花溪區石板鎮物流園、花果園相關聯。