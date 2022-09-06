團隊遭曝光！驚見焦糖哥哥　陳時中：那個人不是主導人物

▲陳時中打籃球。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

議員徐巧芯5日貼出一份陳時中競選辦公室通訊錄，揭露陳時中團隊陣容，質疑團隊滿滿的「政二代」；其中，包括「焦糖哥哥」陳嘉行也在名單上。對此，陳時中6日回應，「那個人並不是一個主導的人物」，團隊裡面很多人都會進進出出的。

針對該份名單，媒體人朱凱翔指出，行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒；網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒；候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒；新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒；文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子；活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子；還有「厭世姬」彭維昭、與「小英女孩」林聿禪。

陳時中6日受訪表示，各單位對這方面（名單外流）還是要小心，「像這樣子近似偷窺的公佈也是不好」。至於「焦糖哥哥」陳嘉行也在團隊裡，陳則說，「那個人並不是一個主導的人物」，團隊裡面當然是進進出出，有很多人都會進進出出的。

而對於政二代聯軍的質疑，陳時中強調，競總基本上是選舉團隊，有人願意來幫忙都非常感謝，「不需要對年輕人掛標籤，不會在裡面工作就得到任何特權，就是一個服務的經驗」。至於是否涉及個資外洩，陳說，交由法律顧問做評斷。