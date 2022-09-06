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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會演是英雄　柯文哲譏陳時中當演員「尺度很寬」

台北市長柯文哲接受《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問，他認為選舉不一定是會做事的當選，「會演是英雄」，並譏被舔耳的北市長參選人陳時中作為演員「尺度很寬」；而號稱什麼都不怕的柯文哲，面對快問快答題「最討厭的人」，竟然也龜縮了，不敢公開說出來，巧妙用「下了節目再告訴你」躲過。

談到從衛福部長轉換跑道選北市長的陳時中，柯文哲贊同前總統阿扁的說法，「要選就不要當指揮官，要當指揮官就不要選，要當指揮官又要選就早點下來。」指陳時中想兩個職務都想抓，結果都不專心，防疫做不好，還一邊跑攤，舉酒杯照片就被流出。

柯文哲認為陳時中2020年時比較正常，今年就怪怪的，就是因為想要選舉，也因此讓他深深感覺到，怎麼高雄與台北防疫資訊不對等。柯文哲說，民進黨很會選舉操作，都有一套劇本，參選人只是演員，「會演是英雄」，而陳時中作為演員「尺度很寬」。

▲柯文哲卸任告白。（圖／欣儀最政點）

▲柯文哲卸任告白。（圖／欣儀最政點）

ETtdoay《欣儀最政點》節目主持人是北市議員王欣儀，平時認真監督市長柯文哲推動市政，這次兩人不是在議會殿堂上針鋒相對，而是面對面輕鬆對談，都被年輕人街訪逗得哈哈笑。年輕人對柯文哲評分都偏高，對他說過的「垃圾不分藍綠」印象深刻，也調侃他「意外比中指」及「世大運仆街」很爆笑。

柯文哲除了重申中央因他「卡蛋」，也預言「等我任期結束就會過」；針對中央推動數位中介法，他認為是關掉中天電視後食髓知味，主要是要讓人人心中有警總，未來一定會再找時機重推。

當被王欣儀問到2024年總統選舉搭檔的條件，柯文哲提到他希望對方具有財經和科技專業背景特質，但就是不要是文青型，原來是怕極了他們的天馬行空。對於有人建議他和前立委黃國昌搭，他想了一下則說：「兩個人都太衝了」

而萬一如果沒選上總統，他也已決定好下一步要開「補習班」，他說他的夢想是開台版「松下政經塾」，長期培養政治人才，並酸凱達格蘭學校虎頭蛇尾變成俱樂部了。

最後王欣儀和柯文哲進行了快問快答，被問到怕佩琪還是怕網軍，柯說自己是PTT(怕太太)，網軍不要理他就好了啊！但對於「柯媽和珮琪同時落水要先救誰」的地獄題，他也幽默坦承：「這怎麼能說，說了就被宰。」(李芸樺／台北報導)

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