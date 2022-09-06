她嗆蔣萬安身為律師「踐踏法治」　怒轟：蔣經國地下有知也會嘆氣！

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中陣營指控，選辦分機表遭北市議員徐巧芯竊取，國民黨台北市長參選人蔣萬安6日表示，競選團隊成員不是不能公開的事情，沒有這麼嚴重。對此，北市議員參選人顏若芳痛批，徐巧芯公布資料行為明顯違反《個人資料保護法》，但身為律師的蔣萬安不僅沒約束黨內，反而助紂為虐、踐踏法治，「如果蔣經國地下有知，應該也會連連嘆氣！」

顏若芳指出，徐巧芯日前洩漏陳時中競選總部8月15日幹部名單，內容詳載部門、姓名、分機，此行為明顯違反《個人資料保護法》，但身為律師的蔣萬安，不僅不約束黨內，反而助紂為虐，認為「沒那麼嚴重」、鼓勵違法行為，「律師當成這樣，書真的白讀了。如果蔣經國地下有知，應該也會連連嘆氣！」

顏若芳表示，競選總部員工也是一般人，不該因為他的職業而被差別對待、被公布個資；她將全力支持陳時中競選總部捍衛團隊夥伴提告，並呼籲蔣萬安儘速出面道歉、要求國民黨刪除相關文章，以示負責。

至於蔣萬安今日被爆料，他拿與蔣經國的合成照片製作文宣，顏若芳痛批，「真的笑死，如果蔣經國知道當初蔣家花了一堆錢把你送到美國讀法律，結果今天讀成這樣，應該也會後悔莫及吧！蔣萬安從宣布參選到現在，短短4個月不到，為了選舉竟然能夠拋棄本家專業、踐踏法治、鼓勵黨內違法行為，還沾沾自喜是國民黨的青壯派，可見國民黨從小到大都爛在一起了。」

蔣萬安於長照政見發布會後受訪時表示，「徐巧芯不是我的辦公室發言人」，且每個議員都是獨立問政的個體。況且，競選團隊成員不是不能公開的事情，沒有這麼嚴重，反觀他的競選團隊成員及發言人都是來自各界不同人士，大家都可以檢視。

面對對手陣營批評為「政三代」，蔣萬安則強調，他是透過兩次選舉，民眾一票一票選出來，經過民意洗禮，來從事公共事務、為人民服務，但他也尊重陳時中組成的競選團隊的方式與規劃。

▲北市議員參選人顏若芳。（圖／民進黨提供）