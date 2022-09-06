2024願當郭台銘副手「郭柯配」？　柯文哲：沒意見！順其自然

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲過去曾表示，會參加2024總統大選，且「不選才是新聞」。面對2024年選舉時的搭檔，會不會由鴻海集團創辦人郭台銘擔任總統、柯文哲變成副手？柯文哲6日表示，自己沒有什麼意見，順其自然。

柯文哲8年台北市長任期將屆滿，6日下午赴市議會進行最後一次市政總質詢。國民黨台北市議員王鴻薇進行「2024請回答」題目，詢問藍白是否該合作？柯文哲回應，對自己來講，他跟誰都可以合作，「我跟綠營合作經驗還比較多。」自己對於意識形態、政黨看很淡，「你們只要講得有道理，我還不是每一條都幫你們做。」

王鴻薇對此表達肯定，提及過去市長也是如此，在市政社區服務時，不會看別人的政黨色彩而去故意刁難。但柯文哲仍強調「會喔！會喔！」認為過去市長會視政黨而有所不同。

隨後，國民黨台北市議員闕枚莎詢問，獲得柯文哲力挺的前台北市副市長黃珊珊參選台北市，倘若沒有選上的話會有什麼規劃？柯文哲笑稱，「會啦會啦！我們要抱持一定會選上的心情準備。」闕枚莎則表示，這只是柯文哲的希望，並不是一定，目前民調還是由國民黨台北市長參選人蔣萬安領先。

闕枚莎追問，柯文哲過去說想選總統，現在是否還充滿信心？柯文哲回應，「（我）有超人的意志，但信心是沒有的，拜託！這個打得贏才是奇蹟，太困難了。」但自己會做該做的事情。

闕枚莎提及，柯文哲得找副手搭配，如果黃珊珊沒有選上，會不會找對方作為副手參選2024總統大選？柯文哲先是嘆了一口氣後說「還沒想這個問題。」並且反問闕枚莎有無建議人選。

至於會不會找商界人士擔任副手，包括與郭台銘搭檔參選，由郭台銘當總統、柯文哲擔任副手？柯文哲直言，「人家要跟你搭嗎？我是都沒什麼意見，到時候再看，我跟你講這種東西就順其自然。」