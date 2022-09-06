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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024願當郭台銘副手「郭柯配」？　柯文哲：沒意見！順其自然

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市長柯文哲面對議員王閔生質詢前文化局長蔡宗雄公費出國留學問題，顯得有些招架不住。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲過去曾表示，會參加2024總統大選，且「不選才是新聞」。面對2024年選舉時的搭檔，會不會由鴻海集團創辦人郭台銘擔任總統、柯文哲變成副手？柯文哲6日表示，自己沒有什麼意見，順其自然。

柯文哲8年台北市長任期將屆滿，6日下午赴市議會進行最後一次市政總質詢。國民黨台北市議員王鴻薇進行「2024請回答」題目，詢問藍白是否該合作？柯文哲回應，對自己來講，他跟誰都可以合作，「我跟綠營合作經驗還比較多。」自己對於意識形態、政黨看很淡，「你們只要講得有道理，我還不是每一條都幫你們做。」

王鴻薇對此表達肯定，提及過去市長也是如此，在市政社區服務時，不會看別人的政黨色彩而去故意刁難。但柯文哲仍強調「會喔！會喔！」認為過去市長會視政黨而有所不同。

隨後，國民黨台北市議員闕枚莎詢問，獲得柯文哲力挺的前台北市副市長黃珊珊參選台北市，倘若沒有選上的話會有什麼規劃？柯文哲笑稱，「會啦會啦！我們要抱持一定會選上的心情準備。」闕枚莎則表示，這只是柯文哲的希望，並不是一定，目前民調還是由國民黨台北市長參選人蔣萬安領先。

闕枚莎追問，柯文哲過去說想選總統，現在是否還充滿信心？柯文哲回應，「（我）有超人的意志，但信心是沒有的，拜託！這個打得贏才是奇蹟，太困難了。」但自己會做該做的事情。

闕枚莎提及，柯文哲得找副手搭配，如果黃珊珊沒有選上，會不會找對方作為副手參選2024總統大選？柯文哲先是嘆了一口氣後說「還沒想這個問題。」並且反問闕枚莎有無建議人選。

至於會不會找商界人士擔任副手，包括與郭台銘搭檔參選，由郭台銘當總統、柯文哲擔任副手？柯文哲直言，「人家要跟你搭嗎？我是都沒什麼意見，到時候再看，我跟你講這種東西就順其自然。」

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