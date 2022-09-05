飛機詭墜波羅的海！北約戰機一路追蹤　驚曝「駕駛艙沒看到人」

▲一架私人小飛機賽斯納551（Cessna 551）4日傍晚墜毀波羅的海。（圖／翻攝推特@flightradar24）

記者吳美依／綜合外電報導

一架私人小飛機賽斯納551（Cessna 551）4日傍晚墜毀波羅的海，由於偏離航線、飄忽不定，引起北歐各國擔憂，當時在愛沙尼亞阿馬里空軍基地（Ämari Air Base）執勤的北約戰機也起飛追蹤。瑞典海事局官員沃爾斯特倫（Johan Wahlstrom）表示，德國及丹麥稍早派遣戰機升空偵查，卻未能和小飛機取得聯繫，「他們在駕駛艙看不見任何人。」

根據全球航班即時網站FlightRadar24資訊，這一架飛機於格林威治時間12時56分從西班牙赫雷斯（Jerez）起飛，沒有設定目的地，在法國巴黎及德國科隆二度轉彎，接著逕直往波羅的海飛去，途經瑞典哥特蘭島（Gotland），然後持續飛越北歐地區。不過，到了格林威治時間17時37分，速度及高度都快速下降。

瑞典海上及空中救援中心官員安東森（Lars Antonsson）表示，飛機已從雷達上消失，「墜毀在拉脫維亞城鎮文茨皮爾斯（Ventspils）西北方」的海上，「我們完全無法解釋發生什麼事，只能臆測。但他們顯然在機上失去行動能力。」他也指出，找到生還者的機率微乎其微。

▲小飛機偏離航線，引起北歐各國高度關注。（圖／翻攝推特@flightradar24）



德國媒體報導，剛起飛時，機長就通報出現艙壓問題，不久後與當局失去無線電聯繫。因此，各國才會緊急派遣戰機攔截。外界推測，飛機恐怕燃料耗盡墜海，但尚不清楚飛機為何偏離航線。另據德媒《圖片報》報導指出，飛機上一共4人，包括飛行員、一男一女以及他們的女兒，但此消息未獲證實。

拉脫維亞已派遣船隻前往事故現場，也請求立陶宛空軍派遣救援直升機協助。另據全球船舶即時資訊網站MarineTraffic資訊顯示，一架瑞士搜救直升機及一架搜救飛機已抵達現場，瑞典航商史丹納航運公司（Stena Line）一艘貨輪也改變航道，前往墜機地點支援。不過，目前僅尋獲部分機體殘骸及浮油，還沒有發現人類遺骸。

《路透社》報導，這一架賽斯納551註冊國籍為奧地利，為德國科隆公司GG Rent所有，但該公司目前沒有發表評論。

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