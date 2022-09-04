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土耳其怒控「希臘占領愛琴海諸島」　必要時刻將採取行動

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）3日指控，希臘「占領」愛琴海多座非軍事化島嶼，該國已準備好，於時機成熟時「採取必要措施」。此前，安卡拉當局也指控，雅典向上述諸島提供武器，希臘軍隊還使用S-300地對空飛彈系統，鎖定土耳其軍機。

艾爾段在北部薩姆松省（Samsun）表示，「你們對島嶼的占領不能約束我們。當那個時刻到來，我們將會採取必要措施。」他也呼籲，切勿遺忘1922年希臘軍隊被趕出土耳其的歷史。

土耳其指出，根據1923及1947年的條約，希臘擁有愛琴海島嶼主權，條件是不能武裝島嶼。外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）多次提出，如果希臘堅持繼續為諸島提供武器，安卡拉將質疑希臘對於島嶼的主權。

▲▼8月30日，土耳其慶祝勝利日，紀念該國軍隊於1922年驅逐希臘軍事勢力。（圖／達志影像／美聯社）

▲8月30日，土耳其慶祝勝利日，紀念該國軍隊於1922年驅逐希臘軍事勢力。（圖／達志影像／美聯社）

對此，希臘表示不會隨著土耳其的「離譜言論及威脅」起舞，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）說，土耳其質疑希臘對島嶼的主權「非常荒謬」，外交部也聲明，「我們將把挑釁聲明的內容告知盟友及夥伴……讓人們明白，在危險時期破壞聯盟凝聚力的，到底是誰。」

《路透社》報導，土耳其和希臘同為北約成員國，卻也是歷史上的競爭對手，在一系列議題上存在分歧，包括領海邊界、愛琴海諸島地位及空域飛越問題、地中海碳氫化合物資源，以及賽普勒斯的族群問題等等。隨著艾爾段將於2023年迎接執政近20年以來最大選舉挑戰，他在國際舞台上誇大自己的成就，並且強化外交政策措辭。

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