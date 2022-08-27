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NATO秘書長訪加拿大「北極防禦部署」　強化地區安全提防俄、中

▲▼北約（NATO）秘書長史托騰柏格（右2）與加拿大總理杜魯道（右4）參訪加拿大北極防禦部署。（圖／達志影像／美聯社）

▲NATO秘書長史托騰柏格（右2）與加拿大總理杜魯道（右4）參訪加拿大北極防禦部署。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天強調，北約必須強化北側安全以對抗俄羅斯。他訪問加拿大的行程告終，期間參訪了加拿大的北極防禦部署。

法新社報導，史托騰柏格在加拿大亞伯達省（Alberta）冷湖市（Cold Lake）的空軍基地舉行記者會，他說，「北極地區對歐洲暨大西洋地區來說，具有戰略重要性」，待芬蘭和瑞典正式加入北約後，8個北極國家之中，將有7個是北約成員國。

他還警告：「俄羅斯飛彈和轟炸機抵達北美的最短路徑就是飛越北極點。這使得北美航太防衛司令部（NORAD）的角色對北美和北約來說都舉足輕重。」北美航太防衛司令部是美國和加拿大共同組成的軍事機構。

史托騰柏格與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）參訪了一座冷戰時期的預警雷達站，並視察加拿大的北極軍事演習。

史托騰柏格以俄羅斯在北極地區的大批軍事集結為例說，俄羅斯在北極地區的武力「對整個聯盟構成戰略上的挑戰」。

他指出，俄羅斯的行動包括重啟「數以百計新建和前蘇聯時代的北極軍事設施」，還利用北極地區「做為測試極音速飛彈等最先進武器的平台」。

此外，中國把手伸向北極從事航運和資源開採，並規劃成立全球最大的破冰船艦隊，史托騰柏格也對此表達了憂慮。

他說：「北京和莫斯科承諾加強在北極的實務合作。這構成了深化戰略夥伴關係的一部分，挑戰我們的價值觀和利益。」

他表示，北約必須做出反應，加強在北極地區的存在感，並投資發展新的能力。

史托騰柏格還提到，氣候變遷也成了新的「安全挑戰」，必須從根本上重新思考北約在北極的立場。他說：「北極地區因氣候變遷而顯得更加重要，因為冰在融化，愈來愈容易從事經濟和軍事活動。」

杜魯道則表示，加拿大很快會汰換老舊的戰機機隊、更新與美國合作的北美大陸防禦部署。加拿大目前尚未達到北約訂定的國防支出目標。

加拿大已撥款數十億美元用於新的衛星和北極的海下探測器，並更換從美國阿拉斯加至加拿大魁北克的老舊雷達站網絡；杜魯道說：「這將提升我們的偵測能力，確實嚇阻越過北極點而至的威脅。」

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