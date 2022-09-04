颱風延賽「全校停課辦比賽」　家長跳腳「難道要請假帶小孩」　

▲中正國小承辦語文競賽，要求全校學生停課配合延賽，引起家長不滿 。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市語文競賽文山分區區賽原訂今天（4日）在新店區中正國小舉行，受颱風「軒嵐諾」影響延期。《ETtoday新聞雲》接獲中正國小家長投訴，學校昨天臨時通知家長，比賽從週日改到本週四（8日）舉行，全校當天停課，並於10月15日（六）補課，影響近二千名學生權益，「比賽改在平日舉行，難道要家長請假帶小孩嗎」？

新北市語文競賽開跑，全市各分區賽事陸續展開，新店區中正國小負責承辦文山分區賽事。投訴家長指出，學校為了舉辦比賽，居然無視全校近二千名學生的權益，把比賽從假日改到平日，全校還要配合停課一天，然後再擇日補課，「根本本末倒置」。投訴家長還說，學校臨時通知本週四停課，讓家長措手不及，而10月15日（六）另行補課，也打亂部分家長早已規劃的假日活動。

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眼見家長跳腳，校方今天中午再次通知家長，昨日通知作廢，語文競賽確定延期辦理，確切日期另行通知，但一定會在假日舉行，不會影響在校學生權益。

中正國小校長徐韶佑說，考量颱風外出安全，昨天才會緊急宣布比賽延期，第一時間評估評審的出席時間，才會把比賽延至本週四舉行，剛好隔天是中秋連假，學生可以連放4天，但忽略上班家長會有照顧問題，在此向家長致歉，「本週四照常上課，比賽會擇期在假日辦理」。



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