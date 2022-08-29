疫情反覆亂開學　9／12以篩代隔　新北教育局：學校仍可自行停課

▲明天（30日）全國中小學開學，「以篩代隔」政策9/12上路，新北授權學校決定是否停課。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學明（30日）開學，教育部日前宣布開學後的防疫規定，9月11日前仍適用舊制，也就是班上1人確診，全班停課3天；但9月12日新制上路「以篩代隔」，將採個別快篩，快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽7天居家照護後期滿無症狀也可返校。但考量萬一同一班級出現多起確診個案，新北市教育局授權各校，可依單一班級確診情況，自行決定停課與否。

教育部日前公布開學防疫措施，8月30日至9月11日仍適用舊制，也就是班上1人確診，全班停課3天；9月12日起確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，確診者同班同學及教師，以及有摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動等），由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性者可上課，如有症狀應儘速就醫。

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但因疫情反覆，不少家長質疑，防疫新制舊制交接期，恐出現防疫大亂。台灣青年民主協會就曾指出，停課新制問題多，教育部應擬定配套措施能，避免重演「九宮格之亂」，並建議若班上超過半數請防疫假，或達到一定標準，學校就應宣布全班停課，避免學生面臨染疫風險。

新北市教育局長張明文表示，新北市各級學校原則上配合教育部規劃的防疫規定，但為兼顧家長疑慮，考量各班確診個案數、且大校小校學生數差異大，9月12日新制上路後，仍開放各校依各班確診個案數，彈性決定是否停課。

台北市教育局副局長陳素慧則表示，北市配合教育部規定「以篩代隔不停課」，考量北市中小學疫苗覆蓋率不斷增加，已有一定防護力，新學期各校不會再停停上上，如果班上確診人數多、學生有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可自請防疫假，學校不會列入出缺勤記錄。