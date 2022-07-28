「公園遛超美球蟒」路人崩潰　飼主：牠爬得比嬰兒慢！萬人戰翻

▲飼主抱怨，同樣是動物，為何遛蛇就要被勸導？（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「同樣是寵物，應該平等！」一名女飼主討拍直呼，帶蛇出門透透氣，特地選了最少人的草地角落區，讓可愛的球蟒放風一番，無奈遭到民眾投訴，讓她非常心累。文章引來萬人討論，一派直言超級怕蛇，就怕牠有攻擊性或亂竄；另一派則力挺，「人因為懼怕而無知」。對此，原PO強調，「嬰兒爬行都比蟒蛇快了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，自己養了一條紫色球蟒，但讓她不解的是，「同樣是寵物，應該平等，別人遛狗遛貓沒關係，我遛蛇就要被人投訴跟勸導？」

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原PO強調，當天帶著心愛的球蟒去公園草地踏青，已經特地找到最少人走動的「角落草地」，無奈還是被勸導。

文章曝光後，引發萬人戰翻，一派力挺原PO，「我尊重養蛇，但我極度怕蛇」、「好漂亮，只要不會攻擊人又沒關係」、「特別的寵物真的會被排擠」、「人因為懼怕而無知」、「這隻怎麼長的不像蛇呀？看起來好可愛」。

另有愛蛇人士回應，「只有爬展的時候會帶出門」、「我上次抓著我家小蛇，跟她超過1公尺，有個阿嬤說，我害她嚇到去收驚還心臟病發作」、「不要對蟒有偏見好嗎？我自己也會遛蟒出去玩，但你說牽繩真的不要跟我開玩笑，我頂多放寵物箱或外出包，不然就是掛脖子掛手上」。

另一派網友則質疑，「畢竟在公共空間，要被尊重也得尊重別人」、「牠不會就這樣逃跑嗎」、「不能牽繩就別帶出來遛吧， 第一個萬一蛇受驚嚇跑掉，速度可能很快，妳可能根本抓不回來」、「這個蛇類真的比較少人能接受在公園溜」、「牠會乖乖聽話嗎？如果溜走怎麼辦？很怕蛇，所以沒辦法想像遛蛇，是怎麼遛？」「別人怕妳的球蟒『有毒』」、「妳可以牽繩」。

對此，原PO無奈反問，說牽繩者請來示範怎麼繫？她接著強調，從何得知蛇爬速很快？球蟒受驚嚇只會縮成球狀，而不是逃離，「嬰兒爬行都比蟒蛇快了！」

▼原PO表示，球蟒移動比爬行的嬰兒慢。（圖／翻攝爆廢公社）

