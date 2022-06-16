配合10天春節連假　明年小年夜中小學彈性放假、 1／7補課

▲配合明年10天農曆春節連假，教育部規劃明年小年夜中小學彈性放假，並提前到 1/7補課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院人事行政總處上週核定明年政府行政機關辦公日曆表，其中光是農曆春節連假10天，而連假第一天為明年1月20日（週五），剛好是春節前的小年夜，也是中小學第一學期最後一個上課日，配合農曆春節10天連假，教育部日前開會確定，彈性調整明年1月20日小年夜（五）為放假日，並提前到1月7日（週六）補課。

人事總處上週已核定2023年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數共116天，其中有3天以上的連續假期（併同例假日）共有7個，包括農曆春節連假10天、清明連假5天。

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而明年農曆春節10天連假，放假時間從1月20日（五）到29日（週日），並在1月7日（六）及2月4日（六）補上班，但明年1月20日剛好是中小學第學期的最後一天，教育部證實，國教署在6月15日邀集全國22個縣市政府、全國家長、教師與校長相關團體代表開會研商，會議達成高度共識，全國ㄍ中以下學校，配合人事行政總處公告112年政府行政機關辦公日曆表，彈性調整1月20日為放假日，並將該日課程提前到1月7日（六）補課。

不過，全國教育產業總工會日前曾指出，教育部年年為放連假而要學校週六補課，但全教產接獲許多基層教師反應，補課造成要連上6天課，學生學習沒耐心、學習效益不佳，尤其第六天學習效果奇差。