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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵問蔣萬安、黃珊珊：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

▲▼林楚茵將擔任陳時中團隊發言人。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／翻攝自林楚茵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，而後團隊也緊急更換影片版本。競選團隊發言人林楚茵4日透過臉書貼出台北市議會馬桶的照片表示，國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊「你們都在用公廁的免治馬桶，為何一般市民不能用？」

林楚茵今天透過臉書分享，昨晚她到台北市議會主持活動，順便去上了廁所，這是市議會公廁的免治馬桶，從照片可以看出來應該使用好幾年了，而2017年8月立法院公廁也安裝免治馬桶，使用以來也沒有出現有因坐免治馬桶而感染性病的事件。

林楚茵表示，如果市議會與立法院以及台北市政府的公廁可以安裝免治馬桶，為何一般市民使用的公廁不能安裝？清潔維護與如廁文化都是可以提升的，重點在於市長把事做好的決心，相信陳時中當市長可以讓台北更好。

林楚茵反問，曾經是台北市議員與台北市副市長的黃珊珊，以及身為立法委員的蔣萬安，「你們都在用公廁的免治馬桶，為何一般市民不能用？」她也說，陳時中提出的「廁所三寶」政見是，免治馬桶、酒精、坐墊紙。

此外，面對外界質疑，陳時中稍早已在接受媒體聯訪時表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，並強調讓身體更清潔是市民的權利。

▲▼林楚茵透過臉書貼出台北市議會馬桶圖片。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

▲林楚茵透過臉書貼出台北市議會馬桶圖片。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

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