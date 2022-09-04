不爽「陳時中偷窺片」雙標梗圖　范雲氣炸嗆：根本不懂女權？

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，而後團隊也緊急更換影片版本。競選團隊政策小組成員之一的立委范雲4日因不滿被梗圖影射「雙標」，透過臉書向國民黨及台灣民眾黨嗆聲說，何時要譴責性騷擾自己的國民黨立委陳雪生？到底是不懂女權還是毫無反省力，前者叫無知，後者是無恥、沒救了。

國民黨文傳會今天上午大動作舉行「政策偷窺影片？！民進黨應公開向國人道歉！」記者會，痛批陳時中選舉荒腔走板，拿犯法行為當創意。面對外界質疑，陳時中稍早已在接受媒體聯訪時表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，並強調讓身體更清潔是市民的權利。

對於有藍白陣營人士批評陳時中競選影片是性騷擾，范雲今天表示，昨天陳時中公布競選政見影片，內容涉及性騷擾畫面，她在第一時間知道，立刻跟競總反應，競總也已立即修正，有錯就改，她也在第一時間也發文表達競選總部的影片不妥，結果，有人拿自己去年批評桃園市政府文宣涉及性騷擾不妥的發文，到處作梗圖批評自己和民進黨雙標。

范雲怒嗆，陳雪生被法院認定性騷擾自己，當天在性騷擾發生現場的國民黨立委蔣萬安不要說譴責，從頭到尾有說過一句公道話嗎？民眾黨的台北市長柯文哲昨天還拿「素珠女士」對照名模林志玲，作為歧視性的政治攻擊梗，民眾黨從上到下，有哪一位立委或者參選人說了一句公道話？台中市長盧秀燕面對4份就提出的實名指控國中時被老師長期性侵的案件不聞不問，甚至意圖放水，直到人本基金會出面聲援還抹黑人本，國民黨上上下下有誰說了話？

范雲反問，她去年對於桃園市長鄭文燦執政的桃園市政府，發長文進行批評，是哪裡「民進黨雙標」了？請問國民黨台北市議員王鴻薇，「妳既然這麼關心性騷擾，這麼喜歡質問我是否雙標或女權自助餐，那，妳何時要公開譴責陳雪生？」她直言，「愛說別人雙標，好啊，國民黨跟民眾黨的立委、議員們，出來打球啊！讓大家看看，你們到底是跟本不懂什麼叫『女權』，還是面對『雙標』毫無反省力？如果是前者，那叫無知，還有救！如果是後者，那是無恥，就真的沒救了！」

▲曾代表民眾黨參選立委的學者何景榮拿范雲去年批評桃園市政府發文做梗圖。（圖／翻攝自何景榮臉書）

▲陳時中政見宣傳影片這一幕畫面被輿論批評。（圖／翻攝自政見影片）