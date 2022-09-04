被陳時中「偷窺」上廁所　四叉貓緩頰：我們都還有不足的地方

▲民進黨台北市長參選人陳時中找來網紅四叉貓合拍政策宣傳片。（圖／陳時中臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日於記者會上拋出新政見，將把台北市公廁馬桶全面汰換成免治馬桶，沒想到在臉書宣傳的影片因有「偷窺」情節，引發爭議。陳時中4日為此道歉，競選團隊目前也已修改影片，而身為片中「被偷窺」主角網紅「四叉貓」劉宇表示，當天拍攝他看完劇本覺得挺有意思的，但首播後反應兩極，「性別友善的部分我們都還有不足的地方，希望台灣能越來越好，一起努力往前邁進。」

四叉貓說，對於陳時中提出的免治馬桶政策他是支持的，那天被邀請之後，他也非常開心的去參與拍攝，看完劇本雖然劇情設定上略嫌浮誇，但仍很有意思，拍完後看到成品也覺得自己的部分拍得很可愛，但播出有人覺得影片好玩，也有人表示聯想到「熔爐」的不愉快畫面，國民黨甚至開記者會要求民進黨對於偷窺道歉。

四叉貓指出，陳時中稍早已在記者會中澄清，影片內容並沒有偷窺或性騷擾的意思，但既然容易被大眾聯想，所以創作團隊把那個影片段落剪掉重新上架，性別友善的部分大家都還有不足的地方，希望台灣能越來越好，一起努力往前邁進。

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶的政見，並提供酒精、坐墊紙，臉書上也同步上傳宣傳影片，畫面中，四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，沒想到卻引來批評。

陳時中今天上午出席職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會後受訪說，在畫面上並沒有這樣的意思，但是若讓大家有「騷擾當有趣」的感覺，他要表達歉意，此外，已經向創作團隊表達需要做一個修正，他們也欣然同意，現在都在修正和進行相關作業中，「我們並沒有要有任何騷擾的意思」，台北是一個進步的城市，他要努力推動性別友善。