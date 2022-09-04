「免治馬桶不是重點」　賴香伶拋桃園「公廁三寶」牛肉

▲賴香伶指出，桃園三民運動公園公廁雖標榜特優級，但公廁內遭塗鴉，遲未清理。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「廁所三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣。民眾黨桃園市長候選人賴香伶認為，免治馬桶不是重點，能提供市民安心如廁的環境，才是市府必須重視的議題，所以她主張未來桃園市公廁都應提供衛生紙、坐墊消毒液、馬桶座墊紙。

賴香伶3日在臉書表示，陳時中因推出爬公廁影片，公廁是否應裝設免治馬桶，成當天的熱門議題。她認為，公共廁所的清潔維護，正是城市進步發展的指標，自己在桃園跑行程時經常進出公廁，不少公廁雖掛上「特優」，但管理維護未必到位，有的被塗鴉，有的門鎖被破壞待修，與「特優」等級並不相稱。

賴香伶指出，台北市近年來輔導公廁管理單位，提供衛生紙、坐墊消毒液、馬桶座墊紙等設施，已有成效；此外，也草擬「公廁環境衛生管理自治條例」草案，希望提升公廁品質，許多外籍人士、中國大陸來台人員對於台灣重視公廁管理，也頗表讚許。

賴香伶說，但桃園市多數公廁未能提供衛生紙，且公廁情況好壞不一，民眾要安心的上廁所，需要有好運氣，公廁整體維護顯然還要多加油。

「人都有不時之需，公廁未必需要免治馬桶，需要的是乾淨、衛生、安全的環境，做好市府所屬公廁維護、輔導各管理單位強化維護，是桃園市政府的責任。」賴香伶表示，她主張未來桃園市公廁都應提供衛生紙、坐墊消毒液、馬桶座墊紙，桃園市政府應輔導公廁維護，有乾淨、通風、明亮的公廁，可以提供市民安心的如廁環境，比起免治馬桶更加重要，這才是桃園市政府必須重視的議題。

賴香伶也用Hashtag（主題標籤）強調，免治馬桶不是重點，強化公廁維護管理才是，她主張公廁提供衛生紙。