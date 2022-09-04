藍轟陳時中偷窺片「拿犯法行為當創意」　民進黨：歪樓大可不必

▲身兼民進黨發言人的立委林靜儀今天回嗆國民黨。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，而後團隊也緊急更換影片版本。民進黨發言人、立委林靜儀4日表示，國民黨只想透過政治鬥爭來讓陳時中提出的政見「歪樓」，讓重要的公共衛生、公共廁所等公共政策的討論流於政治口水，在颱風天進行這樣的攻擊實在是大可不必。

國民黨文傳會今天上午大動作舉行「政策偷窺影片？！民進黨應公開向國人道歉！」記者會，痛批陳時中選舉荒腔走板，拿犯法行為當創意。面對外界質疑，陳時中稍早已在接受媒體聯訪時表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，並強調讓身體更清潔是市民的權利。

此外，林靜儀今天表示，昨天陳時中陣營在政策廣告推出後，收到女性朋友提出的意見，團隊立即主動修正影片，再重新上架影片，今天陳時中在面對媒體詢問時，也向社會大眾說明事件經過，並且表達歉意。

林靜儀指出，免治馬桶當然是提升整潔的科技，更有助於公共衛生的改善，國家和社會是持續進步的，日本東京能夠推動免治馬桶的政策，新竹市甚至已有經驗，許多公、私部門也都有設置，為何台北不可以？為什麼不認為台北市民值得、可以在公共衛生需求上更進一步？陳時中提出的公廁安裝免治馬桶，是體貼長輩和女性的重要政策，這是參考了多元需求之後的政策，民進黨也支持這樣的進步主張。

林靜儀指出，一個思考首都未來的候選人，方方面面都該思考，這個議題引起很多人的討論，更證明這是大家日常生活切身的感受，陳時中提出的公廁安裝免治馬桶計畫，是提升台北市的公廁環境品質之一，不只設備提升，當然還包括清潔與維護，以及安全，讓台北市民有更好的使用體驗，這更是進步城市的展現，廣告該檢討改進的部分，陳時中陣營已積極處理，希望其他參選陣營回到政策的本質來討論，而不是故意劃錯重點、批評枝節，卻不敢提出提升公廁的實際做法或政策。

林靜儀表示，國民黨在記者會講說安裝免治馬桶要把所有的廁所打掉重練，更是沒有經過大腦的說法，連沖水馬桶的電力都可以做文章，這就是典型的「為失敗找藉口」，難怪民進黨政府可以在短時間內，於舊校舍內完成「班班有冷氣」的政策，還可以做到「校校會發電」，因為民進黨有決心也有經驗，知道怎麼樣讓學校的小朋友都可以在炎熱的校園吹冷氣，還能兼顧發電的設備提升，民進黨也相信陳時中提出的免治馬桶計畫，也一定可以落實完成，提升台北市民的公共廁所設備與使用經驗。