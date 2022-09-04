陳時中偷窺如廁片惹議　管碧玲：影片和「公廁三寶」政見是兩件事

▲民進黨立委管碧玲還原政策發想原因。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，而後團隊也緊急更換影片版本。陳時中競選團隊政策小組召集人管碧玲4日表示，修改影片代表虛心接受評論，並還原團隊政見發想原因指，全面裝設免治馬桶經費還低於台北市府舉行城市博覽會，台北要升級從市民生活升級開始。

國民黨文傳會今天上午大動作舉行「政策偷窺影片？！民進黨應公開向國人道歉！」記者會，痛批陳時中選舉荒腔走板，拿犯法行為當創意。面對外界質疑，陳時中稍早已在接受媒體聯訪時表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，並強調讓身體更清潔是市民的權利。

此外，管碧玲也透過臉書發聲說，對於國民黨開記者會猛攻免治馬桶的議題不以為然，影片的部分和政策本身是兩件事，影片創作者認為有趣的創意，面對質疑後迅速溝通，很快修改了，迅速修正代表種種評論被虛心接受了，國民黨何需政治操作？

另對於提出「公廁三寶」政見，管碧玲表示，從過去使用免治馬桶遙不可及，現在國際化最前線的觀光飯店、百貨公司開始使用，而且在台北市議會使用多年，在前副市長黃珊珊擔任市議員期間就有了，她「華而不實」享受很久了，此外，包括立法院、高鐵站全面使用，還有高速公路休息站也在全面安裝，顯示使用免治馬桶正在公共場所普遍化發展中。

管碧玲說，從昨天早上宣布政見以來，正反意見紛紛討論起來，目前所有的疑慮，無論在國內外經驗都證明，可以透過設施技術的改善、管理工作的落實、使用文化的提昇來解決，「台北能不能做到？陳時中知道這是一個很大的挑戰，但是他決定要做到！」

管碧玲還原當初政見發想過程說，團隊討論過很多面向，例如對有些病症來說，廁後清潔就是最重要的治療；女性面對定期的生理循環，清潔是舒適的基礎；且有了免治馬桶也提供選擇性使用的機會。她指出，甚至核算所需的經費還低於這次舉辦的城市博覽會，未來的維護將有企業能認養。

管碧玲指出，台北要升級從市民生活升級開始，台北要做世界的台北，從城市公共設施世界接軌開始，「有心，就做得到！阿中就是相信，做得到！他就是承諾，要讓台北做得到！」

▲陳時中政見宣傳影片因這幕畫面被罵爆。（圖／翻攝自陳時中宣傳影片）