公廁換免治馬桶　他皺眉搖頭「先解決1問題」就好！鄉民狂點頭

▲陳時中推「公廁三寶」新政見，要為北市7200個公廁馬桶全數換成免治馬桶。（圖／翻攝陳時中YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨（3日）宣布，將把台北市府所轄公廁中的7200個馬桶，全面汰換成免治馬桶，就有網友指出，不是花錢買免治馬桶就好，整間廁所都需要重新蓋，而且還有後續的維修、清潔問題，認為公廁首要解決的問題是乾淨。對此，網友也認為「多請人定時清潔比較實在」。

原PO在PTT發文，這個政策最大的問題就是，不是光買免治馬桶就好，而是所有的廁間都要重新蓋，「換免治馬桶座不是說換就換，馬桶座的電從哪裡來？」沒有插電，免治馬桶就只是一般的坐式馬桶，「你要拉電不可能拉明管，防水根本無法過，等於要敲牆，要敲牆隔間就要下、要敲，敲到隔間或蹲式馬桶，不如直接整間重來」。

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原PO坦言，換馬桶的想法很好，但是不切實際，台北要進步，比起換免治馬桶，他認為先搞定「衛生紙要不要丟馬桶」，以及環境乾淨的問題比較實際，「夠簡單吧，整個台灣搞到現在沒有答案，我還不敢講廁所一定要有衛生紙這件事」。

另外，也有網友指出，編列的4320萬預算只有單買免治馬桶的錢，還有很多衍生的費用沒有算進去，安裝費、水電費、清潔費、維修費、坐墊紙費用等等。

▲網友認為，乾淨才是最重要的。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友認為有沒有免治馬桶不重要，重點是乾淨就好，「買一個在家用就好了，出去只是應急衛生重要」、「公廁重點是環境清潔」、「上個廁所而已，環境乾淨比較重要」、「公廁連衛生紙都不一定有了，還想搞免治馬桶」、「維持乾淨+有衛生紙重要多了」、「現在公廁就這麼髒，弄成免治是有人敢用嗎」、「錢砸在清潔還比較實際」、「台灣公廁缺的是使用者的公德心和清潔維護」。

針對民眾批評稱設置免治馬桶的噴頭容易沾上污穢物，加上要配墊等，經費要從哪裡來？陳時中今日受訪表示，任何政策實施都需要編列預算、經議會通過預算案；至於有什麼不清潔之處，可以加強檢查，此外，現在免治馬桶都有不會回吸的設計，請大家放心，整體公廁的清潔設備都需要升級，免治馬桶是其中的一項。

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