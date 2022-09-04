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格鬥妹KO對手「嗨到掀衣露奶」　邪惡渾圓全露出！粉絲暴動尖叫

記者吳美依／綜合報導

美國裸拳格鬥選手艾瑪莉（Tai Emery）遠赴泰國，參加生涯第一場裸拳格鬥冠軍賽（BKFC），只花幾秒鐘便輕鬆擊敗對手。她難掩興奮情緒，跳上擂台圍繩，向觀眾掀起衣服、露出胸部，也引發現場粉絲一片歡呼及尖叫。

這場比賽舉辦在9月3日，艾瑪莉在第一回合開始後，首先使出上鉤拳，接著迅速揮出一記右鉤拳，讓對手昆查伊（Rung-Arun Khunchai）不支倒地。第一名轉播評論員表示，「歡迎來到裸拳格鬥的世界，艾瑪莉！」另一名評論員也說，「很有趣的慶祝方式，以前從來沒有看過。」

▲▼美國裸拳格鬥選手艾瑪莉（Tai Emery）贏得比賽後嗨到露奶。（圖／翻攝推特）

▲艾瑪莉（Tai Emery）贏得比賽後，嗨到掀衣露出胸部。（圖／翻攝推特）

大部分網友顯然很喜歡艾瑪莉的瘋狂與直率，大呼「這是我現在最喜歡的格鬥手！」、「我要預訂她下一場比賽的門票了。」但也有不少人坦言，對於突然露出胸部毫無心理準備，著實被嚇了一跳。

35歲的艾瑪莉原本就是職業運動員，但先前一直在美式足球界耕耘，近年才轉戰格鬥圈。她也在成人平台OnlyFans經營帳號，分享清涼養眼的好身材。去年與BKFC簽約之前，她參加過2場業餘綜合格鬥賽及3場泰拳比賽，但都吃下敗仗，歷經長時間的努力鍛鍊後，終於抱回勝利。

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