辣妹看球「嗨到露奶」卻慘了！應援舞跳一半被架走　失控影片曝光

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯道奇隊一位女球迷入場觀賽時，在座位上大跳應援舞，儘管她穿著性感連身露背裝，仍絲毫不減興致、盡情隨著音樂及加油口號擺動，卻也導致豐滿胸部多次露出，最後因此被3名工作人員架走。後排另一位球迷把過程影片分享至TikTok，引發熱烈討論。

影片中，道奇隊正與芝加哥白襪隊廝殺，而女球迷在前排座位上跳舞，看起來非常陶醉，她稍後被工作人員制伏時，不斷激烈掙扎抵抗，卻被直接抬出體育館。

▲一位道奇女球跳舞應援卻不慎露出胸部，被工作人員架出去。（圖／翻攝TikTok@mirzalps）



米兒扎 （Mirza Lisbeth Pineda）回憶，這位小姐「顯然喝醉了，幻想自己是道奇隊的啦啦隊長」，在遭強制驅離之前，已經被工作人員多次要求離場。但她認為，女球迷只是因為長得比較漂亮，才會在露出胸部後，招致這般下場，「她沒有打擾到任何人，男生們都很開心能有這樣的免費表演。」

其他網友也指出，工作人員的手段太過粗暴，「天啊，她只因為這樣就被踢出去嗎？只是個胸部，沒那麼嚴重吧！」

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